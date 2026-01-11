Esposa y hermana de Yeison Jiménez visitaron el lugar de su muerte, así fue el momento

Los seguidores de la música popular en Colombia y el mundo están de luto tras el anuncio del fallecimiento de Yeison Jiménez en la tarde del 10 de enero del 2026 a causa de un accidente aéreo en el que otras cinco personas perdieron la vida.

Quién es la esposa de Yeison Jiménez: tuvieron tres hijos y llevaban más de 10 años juntos



Esposa de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

Al lugar de los hechos llegaron medios de comunicación, autoridades, equipos de rescate y, al parecer, familiares de las víctimas, pues en redes sociales se publicó el momento en el que Sonia Restrepo, esposa de ‘El Aventurero’ llegó rodeada de otras dos personas.

A las inmediaciones del aeropuerto de Paipa llegó la mujer con la que el intérprete de ‘Ni tengo, ni necesito’ compartió más de 10 años de su vida y, sin duda, los ojos de todos estaban sobre ella, lamentando el duro momento que atraviesa.





En el video se ve a un hombre caminando frente a tres personas, dos mujeres y otro hombre, según testimonios, serían la esposa y hermana del intérprete. Además, se puede escuchar que alguien les dice “mucha fuerza”.

#LoUltimo 🕊Este es el momento en que Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, llega al lugar del accidente donde falleció el reconocido cantante de música popular. pic.twitter.com/kwK0uRW3rZ — Santander Se Conecta (@SanSeConecta) January 11, 2026

Quién era la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo

Sonia Restrepo, era la compañera de vida del cantante, duraron más de diez años, es contadora pública y es especialista en Derecho Tributario. Fruto de aquel amor, nacieron sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.

La pareja se conoció cuando eran muy jóvenes, él tenía 22 años y ella 18, sucedió en una presentación del intérprete, el amor nació de inmediato, sin embargo, duraron un año en una relación a distancia debido al trabajo del cantante.

Cómo fue el accidente de Yeison Jiménez

El intérprete de música popular había realizado una presentación en Málga, Santander durante la noche del 9 de enero del 2026 y tenía planeado presentarse en un evento en Marinilla, Antioquia el 10 del mismo mes.

Último video que grabaron en la avioneta, donde murió Yeison Jiménez y otras cinco personas

Fue en su traslado desde el aeropuerto de Paipa que la avioneta, de matrícula N325FA, en la que se transportaba tuvo un accidente. La aeronave se habría desplomado poco después de despegar y, el siniestro, cobró la vida de sus seis ocupantes: el piloto capitán Fernando Torres Rojas y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora.