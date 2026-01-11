Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Murió Yeison Jiménez
Esposa de Yeison Jiménez
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en el lugar del accidente del cantante

En video quedó registrado el momento en el que Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, llegó a Paipa, lugar del accidente de Yeison Jiménez junto a la hermana del intérprete de 'Ni tengo, ni necesito'.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Esposa y hermana de Yeison Jiménez visitaron el lugar de su muerte, así fue el momento

En video quedó registrado el momento de la madrugada en el que Sonia Restrepo llegó al lugar del accidente rodeada de dos familiares, entre ellos, la hermana de Yeison Jiménez.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
Comparta en:
Esposa de Yeison Jiménez en el lugar del accidente.