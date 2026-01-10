Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Entre ojos
Murió Yeison Jiménez
Esposa de Yeison Jiménez
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Revelan el último video de la avioneta de Yeison Jiménez; lo grabó el fotógrafo

En redes sociales se difundió un video grabado minutos antes del accidente de la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez, registro realizado por el fotógrafo Waisman Mora, quien también falleció.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Último video que grabaron en la avioneta, donde murió Yeison Jiménez y otras cinco personas

A través de redes sociales, se conoció el momento exacto antes de que la avioneta sufriera un accidente. El fotógrafo Waisman Mora, quien también murió, fue quien dejó aquel clip.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Último video que grabaron en vida en la avioneta, donde murió Yeison Jiménez