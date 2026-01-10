Último video que grabaron en la avioneta, donde murió Yeison Jiménez y otras cinco personas

El país permanece conmocionado por la muerte de Yeison Jiménez, el cantante de 34 años que tenía una prometedora proyección artística y que, desde sus inicios en la música, se ganó el afecto y la fidelidad de miles de seguidores.

Último video de la avioneta de Yeison Jiménez

En el clip que se conoció, se alcanza a ver que el equipo del intérprete de 'Aventurero' se dirigía a Marinilla, el municipio que está ubicado en el departamento de Antioquia. El video fue grabado por el fotógrafo Waisman Mora mostrando al piloto Hernando Torres y su preparación para el despegue del vehículo.



Según confirmó que Aeronáutica Civil la matrícula de la nave era N325FA y se encontraban en el sector cercano al aeródromo Juan José Rondón, ubicado entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Un video del momento previo al accidente de la avioneta en la que murió @yeison_jimenez. Se ve al piloto. Fue grabado por el fotógrafo Waisman Mora, quien también falleció. pic.twitter.com/cj1lbkIVVj — Guillermo Gómez (@Guillegomeznews) January 10, 2026

Quiénes eran los ocupantes de la avioneta donde murió Yeison Jiménez

En el siniestro aéreo perdieron la vida seis personas: el piloto, capitán Fernando Torres Rojas, y los pasajeros Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, según el reporte oficial de las autoridades. Hasta el momento se desconoce qué lo que ocasionó el accidente, por lo cual, las autoriades están investigando en detalle de lo ocurrido.



Quién era Yeison Jiménez

Yeison Orlando Jiménez Galeano, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, se destacó como cantante y compositor de música popular colombiana a sus 34 años.

Desde sus primeros pasos en escenarios locales hasta llenar auditorios y plazas grandes, logró consolidar un estilo propio con canciones como “Aventurero”, “Vete” y “Mi venganza”, que se convirtieron en himnos del género y acumularon millones de reproducciones en plataformas digitales.