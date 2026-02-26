Publicidad

Qué castigo del 'Desafío 2026' cumplió Rata junto a su hermana tras salir del programa

Rata, quien compitió contra Zambrano en el 'Desafío del Siglo XXI' y quedó como subcampeón, volvió a sumergirse en agua helada, pero esta vez fuera de La Ciudad de las Cajas.

Rata, del 'Desafío 2026', volvió a cumplir castigo del programa, pero esta vez con su hermana

El Súper Humano mostró en su cuenta oficial de Instagram que no le tiene miedo al agua helada y que, de hecho, la ve como una aliada para su desarrollo como deportista.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de feb, 2026
Rata volvió a cumplir con un castigo del 'Desafío', pero esta vez fuera de La Ciudad de las Cajas.