Rata, del 'Desafío 2026', volvió a cumplir castigo del programa, pero esta vez con su hermana

El subcampeón del 'Desafío del Siglo XXI' volvió a ser noticia tras compartir en sus redes sociales un ejercicio que hizo y que les recordó a muchos su paso por La Ciudad de las Cajas. El participante, recordado por ser la dupla de Valentina en la etapa final, publicó imágenes en las que aparece sumergido en una tina con hielo junto a su hermana, María Alejandra Maldonado, quien también se desempeña en el ámbito deportivo.

Mira también: Valentina del 'Desafío' también intentó estar en 'La Voz Kids', pero estaba "equivocadísima"



En el registro difundido en plataformas digitales se observa a Rata dentro de una bañera con agua y cubos de hielo. Allí permanece con los ojos cerrados y procura mantenerse inmóvil mientras soporta la baja temperatura. A su lado también participa su hermana, quien realiza el mismo procedimiento. La práctica generó diversas reacciones entre los usuarios de Internet, quienes dejaron mensajes de admiración en la publicación.

Publicidad

Durante su participación en el reality de los colombianos, Rata se enfrentó en dos oportunidades a una prueba similar como parte de los castigos del programa. La primera ocasión ocurrió cuando integraba el equipo Gamma. Posteriormente, volvió a asumir el reto cuando hacía parte de Neos, equipo en el que permanecía junto a Valentina como los únicos integrantes que continuaban en competencia. En ambas situaciones, la dinámica consistía en soportar la inmersión en agua fría tras perder el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Mira también: Zambrano, campeón del 'Desafío 2026', se fue contra de Sensei: "No ha hecho nada por su vida"

Publicidad

La práctica que mostró recientemente corresponde a la crioterapia. Se trata de un procedimiento utilizado en distintas áreas de la salud y el bienestar. En dermatología y oncología se emplea con fines específicos relacionados con tratamientos médicos. En fisioterapia es utilizada como herramienta para la recuperación física, mientras que en el ámbito estético también forma parte de algunos procesos. Entre los beneficios que se le atribuyen se encuentran la reducción de la inflamación y la disminución del dolor muscular.

La crioterapia puede aplicarse de diferentes maneras, entre ellas mediante cámaras de frío o inmersiones en agua con hielo, como la que realizó el exintegrante de la producción. En contextos deportivos, esta práctica suele asociarse con rutinas de recuperación tras esfuerzos físicos de alta intensidad.

Mira también: Rata, subcampeón del 'Desafío 2026', se reencontró con Sensei luego de salir del programa

La publicación de Rata se difundió rápidamente y generó interacción entre sus seguidores: "Si es cierto, excelente", "Muy fuertes", son algunos de los mensajes que se destacan.