Zambrano, campeón del 'Desafío 2026', se fue contra de Sensei: "No ha hecho nada por su vida"

En una verdadera polémica se encuentran Zambrano y Sensei, ganadores de 'Desafío' en dos diferentes temporadas: 2026 y 2023. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram el deportista olímpico se despachó contra su colega luego de asistir a una competencia de OCR en la que lo retaron a enfrentarse a Rata, el finalista del programa este año, en el marco de Expofitness en Medellín.

Según informó en la red social, decidió acompañar a Miryan y a otros amigos a la actividad organizada por Gato Bedoya, quien también hizo parte del programa de Caracol Televisión en 2018.



Qué les dijo Zambrano a Sensei y otros exparticipantes del 'Desafío'

El vigente campeón empezó diciendo que los organizadores del evento y los competidores de OCR debían sentirse "orgullosos" de haber contado con su asistencia en la actividad y señaló que deberían aprovechar su experiencia para apostar a que este deporte llegue a los olímpicos como él mismo lo ha hecho.

Pese a que involucró a otras personas como Moises y Ceta, Zambrano se dirigió especialmente a Sensei, recordando las polémicas dentro de las que se ha visto envuelto tras ocupar el primer puesto del programa:





"Me parece una persona inmadura, ha tenido problemas de desafiantes por lo agrandado que es y no tiene nada, no ha hecho nada por su vida, nada por este país, debe dinero, no ha pagado", dijo.

Asimismo, señaló que se sintió ofendido por la forma en que lo abordaron públicamente, explicando que solicitó un micrófono para defenderse, sin embargo, este al parecer nunca llegó.

Zambrano también aseguró que sus entrenamientos son diferentes porque su disciplina es el atletimo y no las competencias de OCR; además, detalló que no planeaba competir por más plata teniendo en cuenta el premio que recibió y también que vive cómodamente gracias a sus triunfos en el deporte.

"Yo soy gloria, soy leyenda para mi país (...) Soy leyenda a nivel mundial porque a donde quiera que yo voy, en cualquier parte del mundo me piden fotos, me admiran y me piden consejos, pero con la falta de respeto esa, yo le tiré, le dije 'plata no es' porque gracias a Dios a mí no me falta un plato de comida en casa, vivo cómodo, gracias a Dios tengo lo que necesito para sobrevivir", comentó.

Por el momento, Sensei no le ha respondido al competidor ni se ha pronunciado sobre la polémica.