Por qué Zambrano, ganador del 'Desafío 2026, y Sensei, campeón en 2023, están de pelea - CaracolTV

Anthony Zambrano se despachó contra Sensei tras salir del 'Desafío del Siglo XXI'. El deportista olímpico se pronunció luego de haber sido retado en Expofitness a competir contra Rata en el reto de Gato Bedoya.

Zambrano, campeón del 'Desafío 2026', se fue contra de Sensei: "No ha hecho nada por su vida"

La pelea entre los dos ganadores del programa se originó debido a que el deportista olímpico asistió a una competencia de OCR y fue retado a competir contra Rata, subcampeón del reality.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de feb, 2026
