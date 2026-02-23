Publicidad

Cómo fue el reencuentro de Rata y Sensei luego del 'Desafío del Siglo XXI' - CaracolTV

Rata, subcampeón del 'Desafío del Siglo XXI', se reencontró con su amigo Sensei luego de haber disputado contra Zambrano la Gran Final del reality de los colombianos. Así fue el emotivo momento.

Rata, subcampeón del 'Desafío 2026', se reencontró con Sensei luego de salir del programa

La dupla de Valentina en el reality de los colombianos volvió a las pistas de OCR, la disciplina que le permitió prepararse físicamente para ser uno de los más ágiles y completos del programa este 2026.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de feb, 2026
Así fue el reencuentro de Rata, subcampeón del 'Desafío', y Sensei fuera de La Ciudad de las Cajas.