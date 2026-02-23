Rata, subcampeón del 'Desafío 2026', se reencontró con Sensei luego de salir del programa

Desde que el 'Desafío del Siglo XXI' se terminó, muchos fanáticos han estado atentos a las redes sociales de los finalistas y sus duplas para saber cómo se gastan los mil 200 millones de pesos con los que se quedaron en las dos pruebas de la Gran Final. Rata recientemente se convirtió en noticia al aparecer en redes sociales compitiendo nuevamente en OCR, el deporte que le permitió prepararse satisfactoriamente para competir en La Ciudad de las Cajas.

El reencuentro de Rata y Sensei, subcampeón y ganador del 'Desafío' en diferentes ediciones

A través de redes sociales se pudo conocer que los dos deportistas aceptaron la invitación de que les realizó Reto y Gato Bedoya en Expofitness, evento que tuvo lugar en Medellín, Colombia. Antes del enfrentamiento, Rata concedió una pequeña entrevista en donde se pronunció sobre el reto e invitó a su comunidad a apoyarlo en la actividad.



"Para mí es una de las carreras más grandes del país, es algo que ha venido escalando a pasos gigantes con su disciplina y sus proyectos", dijo.

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de los usuarios de Internet fue que a esta misma actividad asistió Sensei, el ganador del reality en 2023 junto a Aleja. En varias oportunidades, los dos Súper Humanos han dado de qué hablar al confesar que se conocían desde hace tiempo debido a sus entrenamientos y que tienen una sana competencia, pues muchos consideran que tienen lo necesario para enfrentarse mutuamente en el terreno de juego.





En los clips se ven a los dos exparticipantes corriendo, sosteniéndose de algunos pasamanos y superando una serie de obstáculos que parecen tener un gran nivel de dificultad.

La amistad de estos jóvenes vienen desde antes; de hecho, tras la Gran Final del programa, Sensei le envió unas sentidas palabras a su colega, recordándole no solo su camino dentro de La Ciudad de las Cajas, sino todo lo que logró antes de llegar a Tobia, Cundinamarca.

"Toda la comunidad OCR sabe el atleta tan integral que eres, la calidad de persona que eres, toda Colombia, todas las personas que te conocemos estamos muy orgullosas de ti", fue el mensaje que le dejó a su amigo.