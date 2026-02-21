Viuda de Omar Geles enfurece con quienes preguntan si tiene pareja: “¿Por qué tan preocupados?”

Omar Geles falleció el 24 de mayo del 2024 y desde entonces sus fanáticos tienen los ojos sobre la mujer que era su esposa, Maren García. La mujer ha recibido mucho apoyo y sus tres hijos los mejores deseos para poder continuar con sus vidas.

Maren García aclara que está soltera

Por medio de sus redes sociales, la viuda del cantante explicó que una de las preguntas que más le hacen es si ya tiene novio, si le gusta alguien o si está dispuesta a enamorarse nuevamente. Y dice que una persona en específico le dijo que ella: “Es la mujer más apetecida de Valledupar”.



Evidentemente molesta, Maren García asegura que sabe que es un tema del que todo el mundo quiere conocer, pero también dice que no puede creer que hay quienes son tan imprudentes como para llegar a preguntar sobre el tema y otros que solo la han criticado.

De la misma forma, hizo una reflexión en la que mencionó: “Si el día de mañana Dios me manda una persona, ¿yo no tengo derecho a ser feliz?, ¿en qué fallé, yo acaso decidí esta vida que tengo el día de hoy?” y continuó diciendo que amó profundamente a Omar Geles y se respetaron mutuamente durante su matrimonio.



Maren hizo énfasis en que ella no quería la vida que tiene actualmente, no quería quedarse sola con sus tres hijos y tampoco entiende por qué todos están tan preocupados por si tiene o no una nueva pareja: “no entiendo, ¿por qué no dan más amor?, por qué no piensan, “Maren quedó sola con sus tres hijos””, dijo.

Finalmente respondió lo que todos querían saber y aclaró que en este momento está soltera, no le interesa nadie y solo tiene una prioridad en la vida, que sus hijos sean niños felices, que ella vuelva a ser una mujer feliz y poder salir adelante todos juntos, pues comentó que la vida no está siendo sencilla.

Antes de terminar su publicación les pidió a los internautas que sean felices y que se dediquen a otras cosas, no a estar pendientes de la vida sentimental de una mujer.