Viuda de Omar Geles enfurece con quienes preguntan si tiene pareja: “¿Por qué tan preocupados?”

Viuda de Omar Geles, Maren García, está soltera y les reclama a quienes le preguntan

Maren García hizo una reflexión en sus redes sociales para responder si ya tiene un nuevo interés amoroso y resaltó que le hacen muchas preguntas incómodas: “¿No tengo derecho a ser feliz?

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 21 de feb, 2026
Maren García habla de su situación sentimental.