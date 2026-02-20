Publicidad

Luna Valeria no solo tiene una carrera musical, sino que también ha sido reina; además, con su trayectoria ha logrado obtener colaboraciones con artistas de renombre, uno de ellos Giovanny Ayala.

Reina participa en ‘A otro nivel’; ya cuenta con una canción junto a Giovanny Ayala

Luna Valeria no solo tiene una carrera musical, sino que también ha sido reina; además, con su trayectoria ha logrado obtener colaboraciones con artistas de renombre, uno de ellos Giovanny Ayala.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de feb, 2026
