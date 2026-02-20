Reina participa en ‘A otro nivel’; ya cuenta con una canción junto a Giovanny Ayala

Luna Valeria llegó al escenario de 'A Otro Nivel' para presentar su audición y compartir parte de su trayectoria artística. En el espacio previo a su interpretación, conversó con Cristina Hurtado sobre su historia personal y los procesos que han marcado su camino antes de asumir este reto musical. Durante el diálogo, expuso detalles de su formación y de algunas experiencias que han influido en su desarrollo dentro del ámbito artístico.

Mira también: Quién es la esposa de Gian Marco, jurado de ‘A Otro Nivel’: es caleña y estuvo en 'La Voz'



Luna Valeria tiene una colaboración con Giovanny Ayala

En la conversación se mencionó que participó en el Reinado Criollo, donde representó al municipio de Funza y obtuvo el título de reina. Explica que esa etapa hizo parte de su crecimiento y le permitió adquirir experiencia frente al público, señaló que desde entonces ha mantenido una relación constante con los escenarios y con diferentes expresiones artísticas.



Mira también: Participante de 'A Otro Nivel' fue corista y bailarina de Shakira a los 14 años

Luna Valeria contó que su vínculo con la música comienza a los cinco años; desde esa edad se involucró en actividades relacionadas con el canto y participó en espacios que fortalecen su interés por el arte. A los 12 años inició el proceso de escribir sus propias canciones, actividad que mantiene hasta la actualidad como parte fundamental de su proyecto musical e indicó que la composición se convierte en una herramienta para expresar situaciones personales y construir su identidad como artista.

Durante la entrevista también recuerda que hace nueve años tuvo la oportunidad de lanzar una canción junto a Giovanny Ayala. Explica que el tema es de su autoría y lleva por título 'Una razón para vivir'. Ese lanzamiento representó un momento importante en su trayectoria, ya que le permitió dar a conocer su trabajo como compositora y cantante a un público más amplio, la colaboración surgió en una etapa en la que buscaba consolidar su carrera y fortalecer su presencia en la industria musical.





De esta manera, Luna Valeria se presenta ante el jurado y el público como una participante que construye su camino en la música desde la niñez, que escribe sus propias canciones y que ya cuenta con antecedentes de producción y lanzamiento musical antes de llegar al escenario del programa.

Publicidad

Mira también: Participante de ‘A Otro Nivel’ realizó una colaboración con Yeison Jiménez

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.