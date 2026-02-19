Participante de ‘A Otro Nivel’ realizó una colaboración con Yeison Jiménez

El programa 'A otro nivel' presenta en su segundo capítulo la participación de Andrey Riobueno, quien llega al escenario para buscar un lugar en la competencia. Antes de subir al ascensor y presentarse ante los jurados, el artista comparte un espacio con Cristina Hurtado, presentadora del formato, donde conversa sobre su proceso en la música y el camino que ha recorrido hasta ese momento.

Esta es la colaboración de Andrey Riobueno y Yeison Jiménez

Durante el diálogo, el participante menciona que su trayectoria incluye presentaciones en distintos escenarios y que en una de esas experiencias se da un encuentro con Yeison Jiménez. Según relata, el cantante lo escucha interpretar una canción en una feria y muestra interés por su voz. Tiempo después, cuando Andrey trabaja en la producción de su álbum, decide invitarlo a participar en una de las canciones.



La colaboración se concreta con el tema 'Tequila y limón'. De acuerdo con lo contado en el programa, el fallecido cantante escuchó la propuesta musical y manifestó su interés en el proyecto. Ambos artistas acuerdan lanzar la canción de manera conjunta, sumando esta producción al repertorio de Andrey Riobueno y consolidando así una colaboración dentro del género popular.

Tras compartir estos detalles sobre su carrera, el participante se dirige al ascensor, elemento central del formato del programa. Allí interpreta la canción seleccionada para su audición frente a los jurados, quienes evalúan su desempeño. Durante la presentación, los tres jurados activan el botón verde, mecanismo que indica la aprobación para que el concursante avance en la competencia.





Con los tres botones verdes, Andrey Riobueno asciende al tercer nivel del programa, lo que le permite asegurar su ingreso oficial a la temporada. Este resultado lo posiciona dentro del grupo de participantes que continúan en la competencia y, además, le otorga el rol de uno de los líderes en esta etapa del formato.

La emisión muestra así el momento en que el artista presenta parte de su historia musical, incluida la colaboración con Yeison Jiménez, y posteriormente enfrenta la evaluación en el escenario. Su paso por el segundo capítulo queda marcado por el respaldo unánime de los jurados y por su avance dentro de la estructura del concurso, que define a los líderes según el nivel alcanzado en cada audición.

