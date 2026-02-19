Participantes de A Otro Nivel' son pareja; jurados reaccionaron: "Tenían su guardadito"

El programa A otro nivel inicia su segundo capítulo con las audiciones individuales de nuevos participantes, entre ellos se encuentran Andrey Riobueno y Camila Cano, quienes se presentan por separado ante los jurados. La primera en subir al escenario es Camila Cano, tras su presentación, recibe dos botones verdes por parte del jurado, resultado que le permite ingresar oficialmente a la competencia.

Más adelante se presenta Andrey Riobueno. Su audición está orientada hacia la música ranchera y popular. Al finalizar su interpretación, obtiene tres botones verdes, decisión que lo convierte automáticamente en uno de los 20 líderes del programa. Andrey ya ha desarrollado una carrera musical que incluye presentaciones en ferias y distintos escenarios. Dentro de su recorrido artístico figura una colaboración con el fallecido cantante Yeison Jiménez, experiencia que hace parte de su historial profesional.



Así reaccionan Kike Santander y Felipe Peláez ante el noviazgo

Cuando se anuncia el liderazgo de Andrey, su familia se encuentra presente en el estudio para acompañarlo. En ese momento, los jurados se dan cuenta de que él mantiene una relación con la participante que se presentó anteriormente, Camila Cano. La revelación genera una reacción inmediata en la mesa de jurados. Kike Santander compara la situación con una jugada exitosa en los bolos: "Aquí se hizo moñona", al señalar que ambos lograron avanzar en la competencia.

Por su parte, Felipe Peláez, entre risas, comenta: "Se lo tenían guardadito", dando a entender que la relación no había sido mencionada antes. Los participantes responden con gestos de complicidad y explican que se prepararon juntos para asumir el reto del programa.

Asimismo, Cristina Hurtado informa que Andrey y Camila llevan un año de relación y que ambos se conocieron mientras compartían escenarios en eventos musicales, donde cantaron juntos en diferentes presentaciones.

Además, a través de sus redes sociales también han compartido momentos de su vida personal y profesional, mostrando parte de su proceso como pareja y como intérpretes del mismo género musical.

Con su ingreso al programa, Andrey Riobueno y Camila Cano avanzan a una nueva etapa de la competencia, ahora no solo como participantes individuales, sino como una pareja que coincide en el mismo formato televisivo; ahora el cuestionamiento es: ¿él la elegirá en su mismo grupo musical?.

