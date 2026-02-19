Publicidad

Andrey Riobueno y Camila Cano realizaron la audición al programa por separado y ambos pasaron al juego; ahora se está a la espera de si estarán en el mismo grupo o si serán competencia.

Participantes de A Otro Nivel' son pareja; jurados reaccionaron: "Tenían su guardadito"

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de feb, 2026
