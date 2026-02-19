Publicidad

Valentina llegó a Girardot luego de la final en el 'Desafío 2026': multitud la recibió

Rata, la dupla de la Súper Humana, confesó que le daría la suma de 180 millones de pesos en agradecimiento por su apoyo en la Recta Final del exitoso programa de televisión.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de feb, 2026
Cómo recibieron a Valentina en Girardot tras su paso por el 'Desafío del Siglo XXI'.