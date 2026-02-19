Valentina llegó a Girardot luego de la final en el 'Desafío 2026': multitud la recibió

La Súper Humana regresó a Girardot tras su participación en el reality de los colombianos en el que acompañó a Rata a ganarse la primera parte de la Gran Final que tuvo lugar en el Box Negro de La Ciudad de las Cajas.

La joven había sido eliminada del formato; sin embargo, en la fase definitiva apareció en la denominada caja misteriosa, dinámica que permitió su reincorporación al programa como refuerzo de Rata. Desde ese momento volvió a competir en el tramo final del reality de una forma mucho más segura.

En la última instancia del concurso, la dupla se enfrentó a Zambrano y Miryan. Estos últimos obtuvieron la copa del programa; no obstante, la emprendedora y el competidor de OCR ganaron la prueba disputada en el Box Negro, resultado que les permitió quedarse con un premio de 600 millones de pesos.

Cómo recibieron a Valentina, refuerzo de Rata en el 'Desafío', en Girardot

Tras la transmisión de la final, Valentina llegó a un establecimiento comercial de Girardot, donde tenía programado un encuentro con seguidores a las 8:00 p. m. Desde antes de la hora acordada, varias personas se congregaron en el lugar para verla y compartir algunos minutos con ella.





La joven fue vista con la camiseta de Beta, equipo que integró al inicio de su participación en el programa. Durante la actividad, saludó a los asistentes, se tomó fotografías y grabó videos para redes sociales, incluidos contenidos para TikTok. También participó en algunos bailes junto a quienes la acompañaban en el establecimiento.

Los asistentes le manifestaron mensajes de apoyo y reconocimiento por su desempeño en el programa y por haber representado a la ciudad en una de las etapas decisivas del concurso.

Valentina no es la única persona de Girardot que ha estado vinculada al formato. En la edición 2024 también participó Karen, otra representante del municipio que hizo parte del mismo reality.

