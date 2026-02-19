Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Cómo funciona 'A Otro Nivel' 2026
Programación de Caracol

Qué mensaje le dedicó Carolina Cruz a Salvador, el hijo que tuvo con Lincoln Palomeque - CaracolTV

La presentadora de 'Día a Día' se encuentra de celebración debido al cumpleaños de Salvador, quien, según su propia declaración, la hizo fortalecer más su fe en Dios.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner DÍA A DÍA DK

Carolina Cruz dedicó emotivo post para su hijo menor: "He estado más sensible de lo normal"

La presentadora de 'Día a Día' se encuentra de celebración debido al cumpleaños de Salvador, quien, según su propia declaración, la hizo fortalecer más su fe en Dios.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de feb, 2026
Comparta en:
Carolina Cruz celebró el cumpleaños de su hijo Salvador.