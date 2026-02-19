Carolina Cruz dedicó emotivo post para su hijo menor: "He estado más sensible de lo normal"

La presentadora y empresaria publicó este 19 de febrero un mensaje dedicado a su hijo menor, Salvador, con motivo de su cumpleaños número cinco. La publicación fue compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de siete millones de seguidores.

Mira también: Carolina Cruz revela su secreto de parentalidad sana junto a Lincoln Palomeque



En el video se recopilan imágenes de distintas etapas de la vida del niño. En las primeras escenas aparece durante sus meses iniciales en el hospital. También se observan momentos familiares junto a su hermano mayor, Matías, así como registros en compañía de su padre, Lincoln Palomeque, y otros integrantes de la familia.

En el mensaje que acompañó el video, Cruz se refirió a su experiencia como madre y señaló que al hablar de ese rol se le quiebra la voz. Indicó que sus hijos le han enseñado a mantenerse fuerte y a creer en Dios.

"Me enseñaste a conocer la fe y me llevas a sentirla cada día más. Gracias por escogerme como tu mamá, por vivir juntos esta vida que ha sido maravillosa de la mano de DIOS. Te amo, mi niño hermoso, sano, poderoso, eres único y nosotros somos los más afortunados de tenerte en nuestras vidas. DIOS y la virgencita te cuiden y protejan siempre 🙌🏼❤️🥹🫶🏼 felices 5 Salvador", escribió junto al clip.





Seguidores y usuarios de la red social reaccionaron con comentarios y mensajes dirigidos tanto a la presentadora como al menor: "Salvador, Dios te tiene para grandes cosas", "Carito, lloré a moco tendido", "Cosita de amor", "Bendiciones, qué hermosos", son algunos de los mensajes que se destacan.

Publicidad

Mira también: Carolina Cruz se lució con tremendo regalo de Navidad para su mamá y su hermano

Días antes de la fecha oficial del cumpleaños, Cruz también mostró en sus redes sociales que junto a Lincoln Palomeque organizaron una celebración anticipada para Salvador. La fiesta tuvo como temática la serie 'Stranger Things' y elementos relacionados con cubos de Rubik. Según se informó en las publicaciones, el menor quería festejar su cumpleaños en compañía de su mejor amigo.

Publicidad

La reunión se llevó a cabo en un entorno familiar y contó con la presencia de personas cercanas. Además, la presentadora del programa 'Día a Día' demostró que la relación con su expareja sentimental está centrada priorizar siempre el bienestar de sus dos hijos.

Mira también: Cuánto mide Carolina Cruz: Cuervo la comparó con una jirafa y habló de sus pies