Carolina Cruz revela su secreto de parentalidad sana junto a Lincoln Palomeque

Carolina Cruz ha dado de qué hablar por su gran participación en 'La Vuelta la Mundo en 80 Risas' junto a Suso, su dupla. En el programa han mostrado los diferentes lugares que han recorrido dentro de Puerto Rico y sus al rededores. Ahora bien, en medio de la celebración del Año Nuevo, tuvo una conversación con sus seguidores.

Secreto de Carolina Cruz para llevarse bien con Lincoln Palomeque

Una fan le hizo la siguiente pregunta: "¿Cómo han logrado una buena relación de parientalidad con un ex. Con el mío es imposible". Frente a esto, ella no dudó en responder esto. "Dejando el ego y la razón un lado, pensar más en nuestros hijos que en nosotros. Y entender que si ellos está bien, nosotros estamos bien. Los dos deben trabajar en ser mejores cada día, para que los hijos vivan felices y tranquilos.".



Carolina Cruz respondió a crítica de seguidor

"También hubo otra pregunta, en donde un usuario de Instagram la estaba atacando por escuchar cierto tipo de música. Por lo cual, ella no dudó en responde con tajante mensaje. "Tengo 46 jajaaj y para la música no hay edad. Lo que me pongas, me lo gozo y me lo intento bailar. Disfruta la vida y más hoy 31", afirmó.



Carolina Cruz y su novio Jamil Farah

Carolina Cruz inició un noviazgo con el piloto Jamil Farah, el cual oficializaron a mediados de 2023. Desde entonces, la pareja ha compartido diversos viajes internacionales y momentos familiares que confirman la solidez de su vínculo.

La presentadora de 'Día a Día' atraviesa una etapa de plenitud personal junto a su pareja, con quien ha construido un vínculo basado en la complicidad y la alegría compartida. El piloto se ha convertido en su gran apoyo, acompañándola con serenidad en sus proyectos y celebrando junto a ella cada éxito, demostrando que el amor es el complemento perfecto para el brillante momento profesional que vive la presentadora en la pantalla de Caracol Televisión.

Actualmente, también la pueden ver en la pantalla a las 8:00 p.m. en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' compartiendo los mejores momentos junto a Suso, la dupla que le tocó este año para tener experiencias únicas en Puerto Rico.