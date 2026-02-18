Rosa pidió posada en medio de viaje para ver la final de Zambrano en el 'Desafío'

El pasado 17 de febrero se llevó a cabo la Gran Final del 'Desafío del Siglo XXI' que dejó como ganadores a Zambrano, el deportista olímpico que contó con el apoyo de Miryan como su refuerzo en esta segunda etapa de la producción.

Muchos seguidores del atleta se conectaron a la transmisión en vivo para darle fuerza en su recorrido desde La Ciudad de las Cajas hasta Cartagena con una desventaja frente a Rata y Valentina, quienes ganaron la primera prueba de la Gran Final en el Box Negro y tuvieron la posibilidad de iniciar su primero su travesía en una moto.

Reacción de Rosa ante el triunfo de Zambrano en el 'Desafío del Siglo XXI'

A través de su cuenta oficial de Instagram, la Súper Humana reaccionó al triunfo de su amigo. Según explicó estaba de viaje y tuvo que pedir posada antes de llegar a su destino final para conectarse con el último episodio de la exitosa producción.

"No alcancé a llegar a Valledupar, pero resolví pidiendo posada para ver a mi negro ganar", escribió poniendo la ubicación de la Fundación Magdalena.

En el clip se observa el momento exacto en el que la Súper Humana se entera que su colega se convirtió no solo en el dueño de 600 millones de pesos, sino también en el competidor que puso su nombre en la copa de los vencedores.

La promesa de Zambrano a Rosa tras granar su premio del 'Desafío 2025'

En dos oportunidades, Zambrano confesó que deseaba compartir su premio con Rosa y Leo. La primera de ellas tuvo lugar en una conversación con Andrea Serna en La Ciudad de las Cajas, cuando el premio total eran 1200 millones de pesos para un solo ganador, y después de recibir los 600 millones de pesos correspondientes a la segunda prueba de la Gran Final.

En ambas declaraciones, aseguró que cumpliría con el acuerdo de darles un porcentaje a sus amigos y que el resto del dinero sería dividido en partes iguales con Miryan, su dupla en la competencia.

