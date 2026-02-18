Publicidad

Retadores y Ex desafiantes dan inicio a el Desenlace de El Reto 3x

El Desenlace de El Reto 3x Rexona Clinical inicia con intensidad. Retadores y leyendas del Desafío se unen en parejas para vencer el estrés extremo. Solo los más agiles sobrevivirán.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de feb, 2026
