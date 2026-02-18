Retadores y Ex desafiantes dan inicio a el Desenlace de El Reto 3x

La espera terminó y el escenario está listo para el momento que todos esperaban: El Desenlace. En esta tercera temporada de El Reto 3x Rexona Clinical By Desafío, la estrategia dio un giro al permitir que los retadores eligieran a sus compañeros de prueba entre los ex desafiantes seleccionados previamente por el voto de los colombianos.

Tras un breve respiro en las casas, donde los participantes pudieron prepararse y recibir la protección avanzada de Rexona Clinical, Melina Ramírez, la anfitriona de esta temporada marcó el inicio de la competencia. En esta fase de Estrés Extremo, el peor tiempo de la prueba significará la eliminación inmediata.



El circuito es un verdadero reto, diseñado para probar el esfuerzo físico: rompecabezas, cuerdas de gran altura, rampas y plataformas colgantes que exigieron un equilibrio absoluto y un gran trabajo en equipo.

En esta primera parte, tres de las siete parejas conformadas se enfrentaron a esta prueba contra reloj. Alejandro, el campeón mundial de clavados demostró que su serenidad es su mejor arma. Junto a la fuerza de Luisa, lograron una ejecución impecable que los convirtió en los primeros clasificados a la siguiente ronda.





La resistencia de Claudia, la estudiante de educación física, quien ha demostrado que"no se rinde jamás", se fusionó con la experiencia de Potro para asegurar su permanencia en la competencia.

A pesar de la naturaleza "silenciosa pero letal" de Johnatan y la preparación de Karoline, la presión del cronometro les jugó una mala pasada. La pareja ha quedado en zona de riesgo, dependiendo de los tiempos de los siguientes competidores para evitar la eliminación.

La tensión está en su punto máximo. Mientras Alejandro, Luisa, Claudia y Potro celebran su avance, la sombra de la eliminación acecha a Johnatan y Karoline. Sin embargo, la historia aún no termina de escribirse pues en la parte dos, veremos a duplas de peso como Rapelo y Madrid entrar a la prueba para definir quiénes tienen lo necesario para aguantar la presión.

En una prueba donde la definición y el estrés son los protagonistas, solo aquellos que confíen en su preparación lograrán pasar al siguiente reto. ¿Quiénes serán los próximos en superar el circuito?

Vive la primera parte de este gran episodio de Estrés extremo en el canal de YouTube de Caracol TV y quédate pendiente de la siguiente parte para conocer los primeros eliminados de esta temporada.