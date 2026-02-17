Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Andrea Serna se pronuncia tras resultado de la Final del 'Desafío': "Se lucieron"

La presentadora concede una entrevista exclusiva en donde se despide de esta edición de la exitosa producción y recuerda los mejores momentos que vivió durante las grabaciones.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de feb, 2026
Andrea Serna se pronuncia tras la Gran Final del 'Desafío del Siglo XXI'.