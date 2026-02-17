Andrea Serna se pronuncia tras resultado de la Final del 'Desafío': "Se lucieron"

Tras la emisión de la Gran Final del ‘Desafío del Siglo XXI’, Andrea Serna concede una entrevista exclusiva en la que habla sobre el cierre de esta edición del formato y el balance que deja la temporada. La presentadora manifiesta que siente tristeza porque el ciclo llega a su fin, luego de varios meses de trabajo continuo en el desarrollo del programa.

Durante la conversación, explica que prefiere quedarse con los aspectos positivos de la experiencia. Señala que uno de los elementos más significativos es la cotidianidad que implica trabajar junto al equipo de producción. Indica que el día a día en las grabaciones permite consolidar dinámicas de trabajo y fortalecer vínculos profesionales que se construyen a lo largo del tiempo.

Andrea Serna recuerda que, en comparación con otros integrantes del equipo, se considera joven dentro del formato. Menciona que varios trabajadores llevan más de 15 años vinculados al programa, lo que evidencia la continuidad del proyecto y la permanencia de quienes han acompañado distintas temporadas.

También se refiere al impacto que tiene el programa en su vida personal. Agradece a su familia por la paciencia que implica su ausencia durante los meses de grabación. La producción requiere trasladarse a La Ciudad de las Cajas y permanecer allí por un periodo prolongado, lo que supone estar lejos de casa mientras se desarrolla la competencia.





En su balance, reconoce el trabajo de las distintas áreas que participan en la realización del espacio. Hace una mención especial a los equipos de vestuario y maquillaje, responsables de acompañar cada jornada de grabación.

Cómo se despidió Andrea Serna del ‘Desafío del Siglo XXI’

En la entrevista, Andrea Serna también se refiere a los finalistas de la competencia. Felicita a Zambrano y a su dupla Miryan por el triunfo alcanzado en la travesía por Colombia, que les permitió quedarse con el título de la temporada. Reconoce el esfuerzo que implicó completar el recorrido y superar la prueba.

De igual forma, destaca el trabajo realizado por Rata y Valentina, quienes llegaron a la instancia final. Señala que su desempeño a lo largo de la competencia les permitió alcanzar esa etapa y obtener resultados relevantes dentro del programa.

