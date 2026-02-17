Publicidad

Por qué Rata no cree que Zambrano, ganador del ‘Desafío’, compartirá con él su premio - CaracolTV

El competidor de OCR se sincera en exclusiva y habla del error que lo retrasó en su camino a Cartagena de Indias y si cree que su rival tendrá algún detalle con ellos.

Rata y Valentina confiesan si esperan que Zambrano, campeón del ‘Desafío’, les dé de su plata

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de feb, 2026
Rata dice si piensa que Zambrano compartirá su dinero con él y Valentina tras ganar el 'Desafío del Siglo XXI'.