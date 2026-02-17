Rata y Valentina confiesan si esperan que Zambrano, campeón del ‘Desafío’, les dé de su plata

Luego de la Gran Final del ‘Desafío del Siglo XXI’, Rata y Valentina conceden una entrevista exclusiva en la que hablan sobre el resultado de la competencia y la posibilidad de que Zambrano, campeón del reality, comparta parte del dinero que obtuvo tras imponerse en la travesía definitiva.

En la final, el premio total de 1.200 millones de pesos se dividió en dos partes. La primera prueba, disputada en el Box Negro, entregó 600 millones de pesos al ganador. En esa instancia, Rata se quedó con el triunfo gracias al apoyo de Valentina como su refuerzo. La segunda parte correspondió a la travesía hasta Cartagena, que otorgó otros 600 millones de pesos y la copa de los vencedores. Ese recorrido fue ganado por Zambrano, quien compitió junto a Miryan.

En la conversación posterior al cierre del programa, Rata y Valentina responden si esperan recibir parte del dinero que obtuvo Zambrano como campeón. Rata explica que no considera probable que el ganador comparta su premio.

“Creo que con lo sucedido cada uno se da por bien servido porque cada uno se llevó el 50% del premio. El 50%, el 50% ellos. Ellos la insignia en la copa, pero creo que ya”, explica.





Valentina también se refiere al tema del dinero y explica qué habría hecho en caso de que el resultado hubiera sido distinto. Indica que, si hubiese ganado junto a Rata la totalidad del premio, había pensado en destinar 10 millones de pesos a cada uno de sus rivales, es decir, a Zambrano y a Miryan, tomando como base la cifra que Rata le entregara a ella.

Por su parte, Rata manifiesta que también había considerado una posibilidad similar. Señala que su intención era entregar 30 millones de pesos a cada uno de sus contrincantes si hubiera obtenido el premio completo.

