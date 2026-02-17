Zambrano es el ganador del ‘Desafío 2025’: llegó a Cartagena junto a Myrian

Anthony Zambrano, conocido como Zambrano en La Ciudad de las Cajas, se coronó como el ganador del reality de los colombianos este 17 de febrero, más específicamente en el capítulo 138 de la exitosa producción.

Mira también: Cuánta plata se lleva el ganador del 'Desafío del Siglo XXI' y cómo se distribuirá el premio



A pesar de que Rata ganó la prueba en el Box Negro correspondiente a la primera parte de la Gran Final y se quedó con 600 millones de pesos y una moto, todavía estaba pendiente la segunda fase, en la que se conocería el ganador de los otros 600 millones de pesos y el nombre de la persona que pondría su nombre en la copa de los vencedores.

Debido a que recibieron una sanción por romper una regla en su viaje a Cartagena, Rata y Valentina terminaron perdiendo la ventaja que habían conseguido con la moto; además, fueron sobrepasados en el recorrido por sus rivales.

El deportista olímpico llegó a ‘La Ciudad Amurallada’, tocó primero la copa y se consagró automáticamente como el mejor de esta edición. La producción se encargó de poner allí mismo su nombre en el trofeo que justamente tenía libre un solo espacio.



Quién es Zambrano, ganador del ‘Desafío del Siglo XXI’

Es un atleta olímpico de 26 años nacido en La Guajira, pero criado en Barranquilla. Ingresó a la producción de Caracol Televisión y fue seleccionado por Gio para ser parte de Gamma, la casa que se convertiría en su identidad a lo largo de la competencia, a pesar de que también estuvo en Omega.





Mira también: Kathe, que se enteró de su embarazo en el ‘Desafío’, reveló si tendrá niño o niña

Publicidad

Fue capitán de Gamma en la segunda etapa del programa. Tuvo una estrecha relación con Rosa, Leo y Myrian, su dupla. Asimismo, se caracterizó por su coqueta personalidad, llegando incluso a tener acercamientos con personas como Isa, Grecia, Katiuska (a quien conoció antes de coincidir en La Ciudad de las Cajas) y Myrian.

Mira también: Qué le pasó a Zambrano en la Final del 'Desafío' y por qué preocupó a Miryan, su dupla

Publicidad

Se tomó un año sabático de su disciplina deportiva y quiso darle una oportunidad al programa, expresando siempre que su principal motivación era su madre, una mujer cabeza de hogar que solo lo tuvo a él y que lo sacó adelante sin la ayuda de una figura paterna.

En su carrera deportiva, inició con pocos recursos e incluso llegó a correr descalzo. Después de los Juegos Olímpicos de 2016 sufrió una lesión que lo retiró temporalmente de los escenarios. Fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 donde mejoró su confianza y su economía al ganar medalla de plata en los 400 metros planos.

Hoy suma un nuevo triunfo en su carrera al convertirse en uno de los Súper Humanos que tuvo el privilegio de poner su nombre en la copa.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.