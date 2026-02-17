Publicidad

La Reina del Flow
'La Reina del Flow 3'
Final del 'Desafío'
Quién es el ganador del ‘Desafío 2025’: Zambrano se coronó como el campeón - CaracolTV

El deportista olímpico se enfrentó a Rata en la Gran Final del reality de los colombianos que se dividió en dos partes: una prueba en el Box Negro y una travesía desde Tobia hasta Cartagena.

Zambrano es el ganador del ‘Desafío 2025’: llegó a Cartagena junto a Myrian

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de feb, 2026
Zambrano se corona como el ganador del 'Desafío del Siglo XXI'.