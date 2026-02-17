Kathe, que se enteró de su embarazo en el ‘Desafío’, reveló si tendrá niño o niña

Kathe, que llegó al ‘Desafío’ como integrante de Neos y tuvo que abandonar la competencia por su embarazo, informó que está esperando una niña. La revelación se hizo en un campo abierto, en el que la pareja se cubrió los ojos; cuando los abrieron vieron un humo rosado, que anunciaba la llegada de una bebé.

“Mi sueño hecho realidad”, escribió la boyacense en su publicación de Instagram. Y es que en una transmisión en vivo con Caracol Televisión digital, Kathe aseguró que, desde pequeña, decía que quería tener una niña que se llamara Ema, por lo que ese podría ser el nombre de la nueva integrante de su familia.

Decenas de seguidores no dudaron en manifestar su cariño y la felicitaron por la buena noticia. Entre los comentarios se destacó el de Isabel Carvajal, también exparticipante del ‘Desafío’ 2025, que celebró que fuera “una princesa”.



¿Quién es el novio de Kate, del ‘Desafío’ 2025?

El novio de Kathe se llama Nicolás Acevedo y están juntos desde hace cuatro años, contó ella en el ‘live’ con Caracol. Pese a que tienen un noviazgo estable, el embarazo fue una noticia sorpresiva para ambos, pero la recibieron de la mejor manera.

Acevedo y la exparticipante del ‘Desafío’ se conocieron porque el negocio de los papás de ella quedaba muy cerca al de el de los papás de él, por lo que se veían frecuentemente. Los jóvenes han pensado en casarse, aunque por ahora están concentrados en la llegada de su bebé.

Nicolás ha sido discretamente presente en momentos clave de la vida de su novia, demostrando su apoyo a Kathe durante su participación en una de las ediciones más vistas del programa de competencia de Caracol Televisión

