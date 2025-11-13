Quién es el novio de Kathe, integrante de Neos en el 'Desafío', y cuánto llevan juntos

Una de las nuevas participantes del programa de Caracol Televisión que más ha dado de qué hablar es Kathe, la Súper Humana que tuvo que dejar el negocio de remates de sus padres y despedirse de ellos por medio de videollamada para aceptar la invitación que le realizaron Kevyn y Valkyiria para ir rumbo a La Ciudad de las Cajas, tal y como lo había soñado.

Mira también: Guajira reaccionó al Desafío de Capitanes que dio Kevyn, en el que fue derrotado



Quién es el novio de Kathe, del 'Desafío 2025'

En entrevista con la producción antes de alejarse de la realidad, la joven contó que llega con pareja a Tobia, Cundinamarca, por lo que no está abierta a conocer a más personas en el juego en materia sentimental, pero sí espera entablar una buena relación con sus compañeros.



Qué se sabe sobre el novio de Kathe, la nueva integrante del 'Desafío del siglo XXI'. Foto: Instagram @katheringomezg

"Su novio es Nicolás; llevan tres años juntos y quiere casarse con él", se lee en el perfil.



Mira también: Karmen, del 'Desafío', finalmente se pronunció luego de que acabaran con la vida de su hermano

Publicidad

En su cuenta oficial de Instagram recoge por ahora cuatro mil seguidores y, aunque la mayoría de sus publicaciones están enfocadas en su amor por el deporte y no parece haber rastro de su novio en el feed, tiene dos historias destacadas que muestra un poco sobre su relación.

En la primera imagen se les ve posando para la cámara frente a un espejo, mientras que en la siguiente foto están disfrutando de un plan al aire libre. Sin embargo, lo que más llamó la atención, es que estas instantáneas fueron publicadas el 19 de junio de 2022 y hace aproximadamente 94 semanas, lo que demuestra que siguen trabajando en cultivar su vínculo.

Publicidad

Mira también: Última publicación de Karmen, del 'Desafío 2016', con su hermano fallecido

Kathe es una estudiante y comerciante de Puerto Boyacá, mismo lugar del que proviene el ganador vigente del 'Desafío', Kevyn Rúa. Es una fiel amante de la producción, pues tienen casi la misma edad. Aunque ha visto todas sus temporadas, asegura que la que más le gustó fue la del año pasado, pues allí nació toda la admiración que tiene actualmente por el novio de Guajira.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.