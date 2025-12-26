Publicidad

Capítulo 8 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: lugares religiosos, a oscuras, de mucho frío y más

En medio del vuelo, algo ocurre con los pilotos, por lo cual, la doctora Fernanda Hernández llega para revisarlos. Posteriormente, recuerdan que el novio de Carolina Cruz es piloto, por lo que ella decide ayudar.

1:08:26 min
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 8: lugares religiosos, a oscuras, de mucho frío y más
1:11:14
Capítulo 7
Carolina Cruz salva a los pasajeros al pilotear el avión
1:06:47
Capítulo 6
platos exquisitos y mucha historia por descubrir 
Capítulo 5
comida exótica, bailes y deportes en cada viaje
1:08:26
Capítulo 8
lugares religiosos, a oscuras, de mucho frío y más

Por: Diana Carolina Vergel Perea
1:11:14
Capítulo 7
Carolina Cruz salva a los pasajeros al pilotear el avión
1:06:47
Capítulo 6
platos exquisitos y mucha historia por descubrir 
Capítulo 5
comida exótica, bailes y deportes en cada viaje
Capítulo 4 La Vuelta al Mundo en 80 Risas
1:06:31
Capítulo 4
llegó la hora de probar insectos en China
1:06:05
Capítulo 3
un humorista vomita a una presentadora
Capítulo 2
estas parejas pasan vergüenzas en cada destino
1:08:26
Capítulo 8
lugares religiosos, a oscuras, de mucho frío y más