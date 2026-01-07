Publicidad
Capítulo 14 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: platos exóticos, museos bajo el agua y lugares históricos
Es momento de poner a prueba a estas duplas: unos tienen que bucear, otros montan en bicicletas acuáticas, prueban gacela y avestruz o, simplemente, se miden a bailar champeta.
Capítulo 14 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: platos exóticos, museos bajo el agua y lugares históricos
1:07:33 min
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 14:
platos exóticos, museos bajo el agua y lugares históricos
Capítulo 14 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: platos exóticos, museos bajo el agua y lugares históricos
Es momento de poner a prueba a estas duplas: unos tienen que bucear, otros montan en bicicletas acuáticas, prueban gacela y avestruz o, simplemente, se miden a bailar champeta.
Daniela Correa Grisales
7 de Enero, 2026
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
Capítulo 13 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: bailes típicos, museos raros y viajes en metro
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
Capítulo 12 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
Capítulo 11 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: vistas exóticas, lujos, lugares sagrados y más
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
Capítulo 10 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: atracciones extremas, comida exquisita, magia y más
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
Capítulo 9 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: propuesta de matrimonio, lágrimas, risas y más
La Vuelta al Mundo en 80 Risas
Capítulo 8 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: lugares religiosos, a oscuras, de mucho frío y más
