En vivo
La Danza de los Millones
Falcao García
Separación de Ómar Murillo y Koral Costa
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Capítulo 14 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: platos exóticos, museos bajo el agua y lugares históricos - CaracolTV

Es momento de poner a prueba a estas duplas: unos tienen que bucear, otros montan en bicicletas acuáticas, prueban gacela y avestruz o, simplemente, se miden a bailar champeta.

1:07:33 min
Thumbnail
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 14: platos exóticos, museos bajo el agua y lugares históricos
Capítulo 14 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: platos exóticos, museos bajo el agua y lugares históricos

Es momento de poner a prueba a estas duplas: unos tienen que bucear, otros montan en bicicletas acuáticas, prueban gacela y avestruz o, simplemente, se miden a bailar champeta.

Por: Daniela Correa Grisales
|
