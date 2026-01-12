Publicidad

Capítulo 17 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo - CaracolTV

Los famosos se midieron a su última experiencia en diferentes partes del mundo. No solo probaron comida deliciosa, sino también vivieron momentos extremos como subir en un globo de helio, jugar rugby, entre otros.

1:05:39 min
Capítulo 17 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: Deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 17: deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
Capítulo 17 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo

Los famosos se midieron a su última experiencia en diferentes partes del mundo. No solo probaron comida deliciosa, sino también vivieron momentos extremos como subir en un globo de helio, jugar rugby, entre otros.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
