Capítulo 17 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo - CaracolTV
Los famosos se midieron a su última experiencia en diferentes partes del mundo. No solo probaron comida deliciosa, sino también vivieron momentos extremos como subir en un globo de helio, jugar rugby, entre otros.
1:05:39 min
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 17: deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
