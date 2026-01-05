Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Danza de los Millones
Casa de Señorita Colombia 1994
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Capítulo 12 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más - CaracolTV

Cada una de las parejas conoció un nuevo lugar. Algunos recorrieron en cuatrimoto y otros en una gran lancha. Se enriquecieron con la cultura de cada pais que asombró a los famosos.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

1:10:05 min
Experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más | Capítulo 12 - La Vuelta al Mundo en 80 risas
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 12: experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más
Thumbnail
1:08:10
Capítulo 11
vistas exóticas, lujos, lugares sagrados y más
Thumbnail
1:11:44
Capítulo 10
atracciones extremas, comida exquisita, magia y más
Thumbnail
1:04:13
Capítulo 9
propuesta de matrimonio, lágrimas, risas y más
Experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más | Capítulo 12 - La Vuelta al Mundo en 80 risas
1:10:05
Capítulo 12
experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más

Capítulo 12 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más

Cada una de las parejas conoció un nuevo lugar. Algunos recorrieron en cuatrimoto y otros en una gran lancha. Se enriquecieron con la cultura de cada pais que asombró a los famosos.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Thumbnail
1:08:10
Capítulo 11
vistas exóticas, lujos, lugares sagrados y más
Thumbnail
1:11:44
Capítulo 10
atracciones extremas, comida exquisita, magia y más
Thumbnail
1:04:13
Capítulo 9
propuesta de matrimonio, lágrimas, risas y más
Thumbnail
1:08:26
Capítulo 8
lugares religiosos, a oscuras, de mucho frío y más
Thumbnail
1:11:14
Capítulo 7
Carolina Cruz salva a los pasajeros al pilotear el avión
Thumbnail
1:06:47
Capítulo 6
platos exquisitos y mucha historia por descubrir 
Experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más | Capítulo 12 - La Vuelta al Mundo en 80 risas
1:10:05
Capítulo 12
experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más