La Danza de los Millones
Juegos
Casa de Señorita Colombia 1994
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol
Capítulo 12 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más
Cada una de las parejas conoció un nuevo lugar. Algunos recorrieron en cuatrimoto y otros en una gran lancha. Se enriquecieron con la cultura de cada pais que asombró a los famosos.
Capítulo 12 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más
1:10:05 min
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 12:
experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más
Capítulo 12 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más
Cada una de las parejas conoció un nuevo lugar. Algunos recorrieron en cuatrimoto y otros en una gran lancha. Se enriquecieron con la cultura de cada pais que asombró a los famosos.
Diana Carolina Vergel Perea
5 de Enero, 2026
