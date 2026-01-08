Capítulo 15 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: castillos, rafting y esmeraldas en cada viaje - CaracolTV En este capítulo, las parejas recorren Zanzíbar, Bogotá, Pekín, Split, Toronto y Ponce, donde viven experiencias inolvidables que les permiten conocer más sobre la cultura y la historia de cada lugar.