Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Danza de los Millones
Ganador del 'Desafío'
Jessi Uribe hace año viejo de Pipe Bueno
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Capítulo 11 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: vistas exóticas, lujos, lugares sagrados y más - CaracolTV

En este capítulo, las duplas se fueron a vivir una experiencia única en China, Hungría, Colombia, Canadá, entre otros lugares. Mira todas las actividades que hicieron con la mejor compañía.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

1:08:10 min
Thumbnail
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 11: vistas exóticas, lujos, lugares sagrados y más
Thumbnail
1:11:44
Capítulo 10
atracciones extremas, comida exquisita, magia y más
Thumbnail
1:04:13
Capítulo 9
propuesta de matrimonio, lágrimas, risas y más
Thumbnail
1:08:26
Capítulo 8
lugares religiosos, a oscuras, de mucho frío y más
Thumbnail
1:08:10
Capítulo 11
vistas exóticas, lujos, lugares sagrados y más

Capítulo 11 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: vistas exóticas, lujos, lugares sagrados y más

En este capítulo, las duplas se fueron a vivir una experiencia única en China, Hungría, Colombia, Canadá, entre otros lugares. Mira todas las actividades que hicieron con la mejor compañía.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Thumbnail
1:11:44
Capítulo 10
atracciones extremas, comida exquisita, magia y más
Thumbnail
1:04:13
Capítulo 9
propuesta de matrimonio, lágrimas, risas y más
Thumbnail
1:08:26
Capítulo 8
lugares religiosos, a oscuras, de mucho frío y más
Thumbnail
1:11:14
Capítulo 7
Carolina Cruz salva a los pasajeros al pilotear el avión
Thumbnail
1:06:47
Capítulo 6
platos exquisitos y mucha historia por descubrir 
Capítulo 5
comida exótica, bailes y deportes en cada viaje
Thumbnail
1:08:10
Capítulo 11
vistas exóticas, lujos, lugares sagrados y más