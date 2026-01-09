Capítulo 16 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad

Capítulo 16 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: 9 de enero 2026 - CaracolTV
Las presentadoras y los humoristas disfrutan cada segundo de sus viajes y aprenden que decir “no” no es una opción. Bicicletas aéreas, desfiles gay, pesca, aventuras entre árboles, Game of Thrones y mucho más hacen parte de este capítulo.
1:10:56 min
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 16: experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad
1:11:09
