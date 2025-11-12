En vivo
Leyla
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Última publicación de Karmen, del 'Desafío 2016', con su hermano fallecido

Última publicación de Karmen, del 'Desafío 2016', con su hermano fallecido

El pasado 11 de noviembre se confirmó la muerte de Luis David Maestre, hermano de la Súper Humana, en Santa Marta. Fanáticos de dedican sentidas palabras a la influenciadora.

Último post de Karmen Mestre, del 'Desafío 2016', junto a su hermano en redes sociales.
Último post de Karmen Mestre, del 'Desafío 2016', junto a su hermano en redes sociales.
Foto: Instagram @karmenmestre y Caracol televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad