Última publicación de Karmen, del 'Desafío 2016', con su hermano fallecido

Karmen Mestre, exparticipante del 'reality' de los colombianos, y su familia se encuentran de luto debido a la muerte de Luis David Maestre. De acuerdo con las primeras versiones, el joven se desplazaba en una motocicleta cuando de pronto fue abordado presuntamente por la espalda por hombres que le propinaron algunos disparos.

A pesar de que fue trasladado hasta un centro de salud, llegó sin signos vitales.



Última publicación de Karmen Mestre, del 'Desafío', junto a su hermano

Aunque la últimas imágenes que ha posteado en las plataformas digitales están enfocadas en la vida que ha creado junto a su pareja sentimental y su estilo de vida, Karmen también demostraba tener un vínculo muy estrecho con otros miembros de su núcleo, tal es el caso de su hermano.

Según el feed, la más reciente actualización la hizo en septiembre de 2023 donde aparecía junto a su hermano y algunos niños teniendo en cuenta que era para celebrar la vida de una menor de dos años.

En enero de 2023, por su parte, también se reunió con otros seres queridos y aprovechó el espacio en la plataforma para hacer una reflexión sobre la importancia de la familia en la vida de cualquier persona.

Qué dijo Karmen Mestre, del 'Desafío', a su hermano en su última publicación en redes. Foto: Instagram @karmenmestre

"Haced completo mi gozo, señor, sintiendo todos el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, alma y corazón dedicados a un mismo propósito y siempre juntos. Gracias por mi familia y gracias a todos por estar para mí.🎊🎁🤞🏻😍 Los amo demasiado", escribió.

Luego de salir del 'Desafío', Karmen se dedicó a crear contenido para las plataformas digitales, lo que le permitió superar el millón de seguidores y trabajar de la mano de varias marcas en la medida en la que promociona un estilo de vida saludable.

Por el momento, la Súper Humana no se ha pronunciado, así que muchos esperan conocer su reacción en redes.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.