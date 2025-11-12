Hermana de Rata se pronunció luego de que Zambrano lo llamara "traicionero" en el 'Desafío'

José Manuel Maldonado, más conocido como Rata en el 'reality' de los colombianos, dio mucho de qué hablar el pasado 11 de noviembre no solo porque sufrió un retraso en su viaje a La Ciudad de las Cajas, sino también debido a que quedó seleccionado para integrar Alpha, una casa en la que no había estado nunca.

Mira también: Cómo quedaron los nuevos equipos de Gamma y Alpha en el ‘Desafío’



El hecho tuvo lugar justo después de que Zambrano y Yudisa, los primeros Semifinalistas en cumplir con la misión que les puso Andrea Serna, reacomodaran los equipos y escogieran las banderas de sus escuadras.

Una vez reunidos en la casa, Julio le preguntó a Zambrano por qué no había elegido a Rata, a lo que él contestó con contundencia: "Yo no ando con gente que es traicionera ni Judas tampoco. Yo soy un compañero real que voy hasta la muerte con la gente, pero con gente hipócrita no me gusta, él fue muy hipócrita con Gamma y yo soy muy celoso con las banderas de los equipos y también habló mal de mí, ¿entonces qué más pues?", señaló.

Mira también: Se confirma el ingreso de Neos al 'Desafío': mira cómo quedó conformado



¿Hermana de Rata reaccionó a Zambrano en el 'Desafío'?

A pesar de que Alejandra Maldonado no se refirió directamente a las palabras que usó Zambrano en el juego, sí dio a conocer cómo recibió la familia la noticia de que el Súper Humano estará en el grupo morado. Es necesario mencionar que Rata inicialmente estuvo en Gamma y después pasó a Omega por una decisión que fue incentivada por Katiuska para fortalecer el equipo.



Hermana de Rata reaccionó al cambio de equipo del Súper Humano en el 'Desafío'. Foto: Instagram @alejafit.coach

Publicidad

"Mi Ratica hermoso, un equipo más. Manifiesto que serás el mejor competidor de esta nueva etapa. Ahora Alpha hasta que traigas la copa a casa. Te amo", fue el mensaje que le escribió.

Mira también: Premio del 'Desafío' aumentó repentinamente: conoce la jugosa cifra

Publicidad

Cabe aclarar que los Semifinalistas que quedaron allí son Yudisa, Rata, Mencho y Potro, acompañados de Deisy, Valentina, Mencho y Lucho. Como dato curioso, el competidor de OCR estará junto a Deisy en el mismo equipo, con quien demostró tener una estrecha relación en la primera etapa de la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.