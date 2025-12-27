Finalista de Yo Me Llamo se hizo cirugía estética y así quedó: mira el resultado

María Isabel Serna, más conocida como Yo Me Llamo Gloria Estefan, es una de las más recientes participantes del ‘reality’ colombiano, quien luego de recibir algunas críticas sobre su nariz, volvió a la capital colombiana para realizarse una rinoplastia y septoplastia. La intervención fue en octubre del presente año, no solo con fines estéticos, sino también por temas de salud y prevención.

La mujer venezolana y radicada en Panamá, recibía constantemente comentarios acerca de realizarse dicho procedimiento, pero lo que la detenía, era que corría un riesgo grande, tanto para su salud, como para su carrera profesional.



Uno de sus mayores miedos al someterse a esta intervención era que afectara su trabajo como cantante, pues se le advirtió que corría el riesgo de perder su capacidad vocal, aumentar su nasalidad o cambiar el color de voz de Gloria Estefan, algo que acabaría con su proyecto como doble.

La cantante afirma consideró operarse en varias ocasiones, pues, además de ser peligrosa, la rinoplastia ponía en juego sus proyectos musicales. Razón por la que, decidió “encomendarse” a Dios, confiar que estaba en “manos de expertos”, para luego, arriesgarse. Además, previo a su cambio, le pidió al doctor un resultado “natural”, pues no quería un “nariz de princesa” o una “punta de Barbie”, tanto así, que una vez recuperada, muchas personas ni se percataron del cambio, pues ha pasado desapercibido.

A pesar de sus miedos y haber pasado por el quirófano, la mujer afirma que fue de las mejores decisiones de su vida; ya que, obtuvo una nariz diferente y vio cambios significativos en su salud, pues ahora puede respirar mejor y ya no se le tapa la nariz cantando. Finalmente, en cuanto a su labor, puede llegar más fácil a notas agudas, encuentra el color de Gloria Estefan y puede ser más versátil cuando interpreta otros géneros.



