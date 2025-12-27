Martha Isabel Bolaños reveló qué hizo con su primer sueldo, ¿se lo dio a un hombre?

Martha Isabel Bolaños es reconocida como una mujer fuerte y disciplinada, aunque su historia personal también ha estado marcada por episodios complejos en materia de salud, dinero y amor. En entrevista con La Red, la actriz aseguró que le “ha metido la ficha a su vida”, motivo por el cual en el programa se hizo un balance de estas tres áreas fundamentales.

Martha Isabel Bolaños cirugías

En cuanto a su salud, Bolaños recordó situaciones que pudieron haber tenido consecuencias graves durante su infancia: “Yo tenía cinco años y un amigo de la familia llegaba a la casa y jugaba a tirarme al aire, pero en una de esas se le fue la mano y me lanzó hacia atrás, yo caí y se me fue el aire”. A los siete años vivió otro momento de riesgo mientras patinaba en la terraza, cuando sufrió una fuerte caída y se golpeó la cabeza. Aunque los exámenes médicos confirmaron que estaba bien, la experiencia la marcó profundamente.

La actriz afirmó que siempre ha sido cuidadosa con su cuerpo, aunque ha tenido que pasar por el quirófano en varias ocasiones: “Hace poco me hice una cirugía en el pie izquierdo, hace seis años fue en el derecho, pero estoy sintiendo molestia”. También habló de intervenciones estéticas que tuvieron un impacto emocional importante y de decisiones médicas que, con el tiempo, le cambiaron la vida, como una operación en sus orejas, otra en la cintura que le cambió el cuerpo y la inyección de biopolímeros en sus labios.



Primer sueldo de Martha Isabel Bolaños

Sobre el dinero, la actriz caleña recordó que creció viendo a su madre trabajar constantemente, lo que le permitió tener lo necesario. Su primer empleo fue a los 15 años en un almacén de ropa, donde ganó 250 mil pesos, los cuales, se gastó en su primer novio. Tras estudiar actuación y mudarse a Bogotá, atravesó momentos difíciles como hambre, robos y la pérdida de su apartamento en un incendio.

Su estabilidad financiera volvió a verse afectada cuando confió económicamente en una pareja que nunca le devolvió el dinero prestado. Para Bolaños, después de la salud, el dinero ocupa un lugar prioritario.





En el plano sentimental, Martha Isabel reconoció que su autoestima estuvo afectada durante años, en parte por la pérdida temprana de su padre. Ha tenido relaciones significativas que marcaron su vida, algunas sanas y otras tóxicas. Hoy afirma estar sola por decisión propia, consciente de lo que quiere y de cómo desea amar, tras haber aprendido de sus experiencias pasadas.

