Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Yeferson Cossio
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Eileen Moreno, de Oye Bonita: en qué va su proceso por maltrato contra la mujer

Eileen Moreno, siete años después de ser noticia tras denunciar un episodio de maltrato en su contra, recuerda el episodio por el que casi pierde la vista y cuenta cómo ha continuado con su vida.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Eileen Moreno dice en qué va el proceso por el caso de maltrato que protagonizó

Siete años después de ser noticia tras denunciar un episodio de maltrato en su contra, Eileen Moreno recuerda el episodio por el que casi pierde la vista y cuenta cómo ha continuado con su vida.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail