Eileen Moreno dice en qué va el proceso por el caso de maltrato que protagonizó

La actriz colombiana Eileen Moreno volvió a referirse públicamente al episodio de maltrato del que fue víctima y que se conoció en el año 2018. A varios años de aquel hecho, la protagonista de Oye Bonita decidió hablar sobre lo que ha ocurrido desde entonces, tanto en el plano personal como en el proceso judicial que aún continúa.

Eileen Moreno recuerda su agresión

Moreno aseguró que el camino posterior a la agresión no ha sido sencillo, pero sí transformador. Con el paso del tiempo, ha aprendido a mirarse desde el amor propio y a ser más amable consigo misma. Esa experiencia la llevó a enfocar parte de su vida profesional en el acompañamiento a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Actualmente dicta talleres dirigidos a mujeres, entre ellos uno de autocuidado, con el objetivo de enseñarles a amarse y priorizarse. La actriz es consciente de que su historia no es un caso aislado y reconoce que, lamentablemente, no ha sido la primera ni la última en vivir este tipo de violencia.

En el ámbito legal, el proceso derivado del episodio de maltrato sigue en curso. La propia actriz reveló ante las cámaras de La Red que actualmente se encuentran en juicios condenatorios. Sobre este tema, expresó: “La vida continúa, uno sigue haciendo sus cosas, trabajando, haciendo su familia y de repente te llega la notificación de la justicia que cojea, pero llega”. Según explicó, esta etapa le ha dejado una profunda lección de paciencia y resistencia.





En lo personal, Eileen Moreno atraviesa un momento de estabilidad y felicidad, actualmente se encuentra enamorada, lleva dos años casada y afirma estar viviendo una etapa plena. Conoció a su esposo gracias a una fundación y asegura que con él ha encontrado su mejor versión. Además, manifestó su deseo de convertirse en madre, señalando que sus heridas emocionales ya sanaron y que, a nivel físico, los procedimientos médicos le permitieron no perder la vista.

