Sale a la luz qué estaba haciendo Yeferson Cossio justo antes de que su corazón fallara

Durante los últimos días, Yeferson Cossio ha sido tema de interés público luego de que publicara varios videos desde una clínica, en los que informó que presentó una falla en el corazón y que, por esta razón, debía ser intervenido de urgencia.

Lee más: Yeferson Cossio se saltó la incapacidad tras cirugía de corazón y esta fue la razón



Habla amigo de Yeferson Cossio

Aunque la hermana y la novia del creador de contenido ya se habían pronunciado sobre lo sucedido, recientemente se conoció el testimonio de uno de sus amigos, quien estuvo con él el día anterior a que se presentara la complicación cardíaca.



Se trata de Mr. Stiven, quien relató que se encontraban disfrutando de la playa en un “parche tranqui”. Según explicó, no se trataba de una fiesta ni estaban consumiendo sustancias. Ambos estaban en un yate, pero hizo énfasis en que el encuentro fue tranquilo y que no “sacaron la casa por la ventana”.

Tras pasar un rato en el lugar, habrían regresado al hotel. Sin embargo, de acuerdo con información publicada por la revista Vea, el joven señaló que Cossio, supuestamente, quería seguir “parchando” en lugar de ir a descansar. Fue hasta el día siguiente cuando Mr. Stiven se enteró de lo ocurrido.

Publicidad

Cirugía de Yeferson Cossio

Actualmente, el influenciador se encuentra fuera de peligro. Ya fue dado de alta de la clínica en la que permaneció varios días y anunció públicamente que el procedimiento al que fue sometido para corregir la falla en su corazón resultó exitoso.

“Con la intervención, muy bien. Lo que hicieron fue que me introdujeron un dispositivo en las cámaras del corazón y me electrocutaron para que el corazón funcionara bien. No es por lo que ustedes piensan, no fue por sobredosis ni nada de eso; simplemente, mi corazón ya no aguantaba más mi estilo de vida”, explicó.

Publicidad

Por su parte, su novia, Carolina Gómez, aseguró que los problemas de salud del paisa no están relacionados con el consumo de sustancias. En un mensaje publicado en redes sociales, afirmó que el exceso de estrés y la falta de descanso habrían sido determinantes. “El corazón le iba a explotar de exceso de estrés. Dormía día de por medio por trabajar y llevaba meses así. Ya él les contará todo lo que pasó, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a ir menos de fiesta”, escribió.

Lee más: Novia de Yeferson Cossio reveló cómo está y cuáles son las recomendaciones médicas

Finalmente, Carolina Gómez le dedicó un mensaje de apoyo, en el que resaltó la importancia de reducir la carga laboral, manejar mejor el estrés y adoptar hábitos más saludables, destacando que el creador de contenido tiene una vida y un futuro por delante.