Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Chayanne, de luto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Por qué falló el corazón de Yeferson Cossio: Mr Steven dice qué estaban haciendo

Yeferson Cossio fue sometido a una intervención quirúrgica después de que su vida estuviera en riesgo y por eso uno de sus amigos reveló qué estaban haciendo antes de que tuviera problemas de salud.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Sale a la luz qué estaba haciendo Yeferson Cossio justo antes de que su corazón fallara

El influenciador fue sometido a una intervención quirúrgica después de que su vida estuviera en riesgo y por eso uno de sus amigos reveló qué estaban haciendo antes de que tuviera problemas de salud.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Yeferson Cossio: qué estaba haciendo antes del fallo en su corazón