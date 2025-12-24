Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Por qué Yeferson Cossio se saltó la incapacidad tras su cirugía de corazón - CaracolTV

Carolina Gómez y Cintia Cossio confirmaron que Yeferson Cossio debía ser sometido a cirugía. Tras la operación, el influenciador apareció en redes realizando obra de caridad.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Yeferson Cossio se saltó la incapacidad tras cirugía de corazón y esta fue la razón

El creador de contenido digital apareció en las historias de su cuenta de Instagram y desmintió que su problema de salud se originara por consumo de sustancias.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Yeferson Cossio reapareció en redes sociales tras su cirugía de corazón.