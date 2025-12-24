Yeferson Cossio se saltó la incapacidad tras cirugía de corazón y esta fue la razón

Desde que se conoció que el creador de contenido digital se encontraba pasando por un problema de salud en el que estaba comprometido su corazón, muchos fanáticos han estado atentos a su estado. El pasado 23 de diciembre, Cossio apareció en redes sociales para revelar el motivo por el que terminó en la clínica y qué recomendaciones le hicieron los médicos.

Mira también: Hermana de Yeferson Cossio reveló detalles de la salud de él tras operación del corazón



"Con la intervención muy bien, lo que hicieron fue que me enterraron una cosa en las cámaras del corazón y me electrocutaron para que el corazón estuviera bien. No es por lo que ustedes piensan, por nada de sobredosis ni nada de eso, simplemente, mi corazón ya no aguantaba más mi estilo de vida", contó.

Asimismo, detalló que llevaba aproximadamente cuatro meses teniendo rutinas irregulares de sueño, lo que finalmente le pasó factura.



Yeferson Cossio se saltó la incapacidad luego de su cirugía

El joven decidió hacer caso omiso a las recomendaciones médicas y realizar un gesto con niños de escasos recursos que fue percibido por sus seguidores como un verdadero acto de humildad.

Mira también: Novia de Yeferson Cossio reveló cómo está y cuáles son las recomendaciones médicas





"Sé que debía guardar reposo, pero mejor me vine a repartir regalitos a Bello con Albita Marín", escribió junto a un clip en el que se le vio entregando regalos de Navidad a niños y niñas de esta parte del país.

Publicidad

Cossio se ha convertido en una de las figuras del entretenimiento nacional que más divide opiniones, pues, aunque algunos lo critican por sus excentricidades, tatuajes y parte del contenido que comparte; otros reconocen el trabajo que ha desempeñado con comunidades vulnerables y los animales en condición de calle.

Mira también: Yeferson Cossio necesita una operación en el corazón al tener una falla: “Casi me muero”

Publicidad

Yeferson también aprovechó la misma red social para compartir una fotografía que tomó durante su paso por el hospital. El hecho tuvo lugar pocas horas antes de Nochebuena, de manera que agradeció por poder estar reunido con sus seres queridos.

"Feliz de estar vivo", escribió.



Qué le pasó a Yeferson Cossio

Cintia Cossio y Carolina Gómez, hermana y novia del influencer, anunciaron que estuvo dos días hospitalizado y que debía ser sometido a una pequeña cirugía de corazón. Aunque no ahondaron en detalles, sí dejaron claro que los médicos le solicitaron poner más atención a sus horas de descanso para evitar mayores inconvenientes derivados por temas de estrés.

