A qué hora es la misa de Nochebuena en Caracol Televisión 24 de diciembre- CaracolTV

Conéctate este 24 de diciembre con la señal en vivo de Caracol Televisión para ver la misa de Nochebuena y la Novena de Aguinaldos, que de hecho está en su noveno día.

Dónde y a qué hora ver EN VIVO la misa de Nochebuena este 24 de diciembre

Caracol Televisión transmitirá este 24 de diciembre la santa misa a propósito de la celebración del nacimiento del Niño Dios. Conoce a qué hora podrás conectarte desde casa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de dic, 2025
Cuándo y a qué hora es la misa de Nochebuena en Caracol Televisión.