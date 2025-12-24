Dónde y a qué hora ver EN VIVO la misa de Nochebuena este 24 de diciembre

Todo está listo para la llegada del Niño Dios y la víspera de la Nochebuena este 24 de diciembre. Caracol Televisión en esta oportunidad tiene preparada una programación especial para que los espectadores disfruten desde la comodidad de sus casas de las películas y novelas que se transmitirán en la pantalla chica.

A qué hora ver la misa de Nochebuena en Caracol Televisión

De acuerdo con la rejilla de programación, los feligreses podrán conectarse con la transmisión este 24 de diciembre desde las 3:30 p.m. hasta las 5:45 p.m., seguido de este programa, se podrán disfrutar de otras producciones como 'Hilos de vida', la edición central de Noticias Caracol, 'El Paseo 2', 'La pena máxima', 'Carta al Niño Dios' y los espacios que normalmente se reproducen en la madrugada: 'El Diario de Diana' y 'También Caerás'.



Dónde ver la santa misa de Nochebuena este 24 de diciembre

Los interesados en conectarse con la misa deberán prender el televisor a la hora indicada anteriormente o sintonizar la señal en vivo desde cualquier dispositivo móvil haciendo clic a continuación. Asimismo, podrán ver el programa dentro de la rejilla del canal oficial de YouTube de Caracol Televisión, donde también se transmiten otros programas como 'Séptima Puerta', 'Rafael Orozco', 'Tu Voz Estéreo', 'La Gloria de Lucho', entre otros éxitos de la pantalla chica.

Cuándo regresa el 'Desafío del Siglo XXI' a Caracol Televisión

Luego de la transmisión del capítulo 111 del reality de los colombianos, la presentadora Andrea Serna anunció que la producción se iría de vacaciones durante la temporada decembrina y regresará muy pronto para mostrar el desenlace del juego y también lo que pasará con las ocho parejas de Súper Humanos que continúan en competencia.





"Colombia, llega la batalla más esperada: la gloria de levantar la copa, aquí hay honor, sacrificio. Solo uno podrá cambiar su historia y escribir su nombre. 'Desafío del Siglo XXI' regresa el lunes 12 de enero a las 8:00 p.m.", se anunció en el más reciente avance.

Es necesario mencionar que las parejas que siguen en juego son las conformadas por Zambrano y Myrian, Rosa y Gero, Tina y Kevyn, Valkyria y Gio, Julio y Sofía, Leo e Isa, Rata y Valentina, y Deisy y Potro.