Famosas con hermana gemela: actriz de ‘Tu Voz Estéreo’, artista de ‘La Usurpadora’ y más

Spanic —que saltó a la fama por su doble papel en ‘La Usurpadora’, historia que habla de dos gemelas— tiene una hermana idéntica a ella que se llama Daniela y que también se ha hecho reconocida en el mundo del entretenimiento, pues es presentadora y actriz.

Lea también: Famosos colombianos que fueron pareja y muchos no sabían; algunos tuvieron hijos



De hecho, contó ella en una entrevista pasada, le propusieron ser la doble de Gabriela en la producción que ahora se transmite en las mañanas por Caracol Televisión, pero, como no tenía diálogos, rechazó la oferta.

Las hermanas Spanic se distanciaron por una década, luego de que Daniela sufriera un derrame cerebral por el que estuvo en coma, mientras estaba embarazada. Cuando se empezó a recuperar, su entonces marido le dijo que Gabriela la maltrataba y eso creó una enemistad entre ellas. Años después se reconciliaron y Daniela se divorció.

Publicidad

¿Quién es la hermana gemela de Mary Méndez?

La presentadora de ‘La Red’ tiene una hermana gemela que se llama Annie Méndez, que es muy reservada con su vida. De hecho, su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 800 seguidores, es privada. No obstante, al parecer, trabaja con Mary en su emprendimiento de alimentos saludables.

Publicidad

Además de Annie, la empresaria samaria tiene otra hermana (la mayor), Romy, que se dedica a la repostería y tiene su propio negocio de postres. Las tres son muy unidas y tienen una cómplicidad única. Sin embargo, con su gemela comparte una conexión especial.

¿Cómo se llama la gemela de Tania Valencia, actriz de ‘Tú Voz Estéreo’?

La actriz que le dio vida Zoe Luna en la serie de Caracol Televisión tiene una hermana gemela que se llama Cavylla Valencia, que también es actriz y modelo, además de corista, compositoria e intérprete en tiple y marimba, de acuerdo con su descripción en Instagram.

Publicidad

Al igual que Tania, Cavylla fue reina e intentó representar a Colombia en Miss Universo. Lo hizo por el departamento de Nariño, mientras que su hermana concursó por el departamento del Valle.

Pocos sabían que la actriz de ‘Tú Voz Estéreo’, que estuvo a punto de perder a su recién nacido, tenía una hermana gemela, pues no suelen compartir muchas fotos juntas. No obstante, al parecer tienen una relación muy buena.

Publicidad

¿Qué es de la vida de las gemelas Dávalos?

Camila y Mariana Dávalos se volvieron famosas por protagonizar portadas de cuadernos durante varios años y por su participación en varias pasarelas de moda. Actualmente, Camila es consultora de moda y estilo, está casada y tiene dos hijos.

Mariana, por su parte, creó una marca de ropa de playa, se casó y también se convirtió en mamá, de tres hijos. Las gemelas siguen siendo muy unidas y constantemente comparten en eventos laborales y familiares.

Publicidad

¿Qué hace la gemela de Julieta Venegas?

Yvone Venegas, la hermana gemela de la intérprete de ‘Limón y Sal’, también es reconocida en el mundo artístico por ser una destacada fotógrafa. Ella heredó la pasión por la fotografía de su papá, José Luis Vanegas, y ha trabajado para grandes publicaciones, como Vogue. También se ha encargado de capturar a varios artistas de talla internacional en sus giras, como RBD y, por supuesto, a su hermana, Julieta.