Cuándo empieza 'La Usurpadora': de qué trata, elenco y hora de estreno

A las mañanas de Caracol Televisión llega 'La Usurpadora', la serie que ha sido un éxito a nivel mundial, que se ha visto en más de 110 países, y que muestra la vida de Paulina y Paola, dos mujeres que se verán enfrentadas por el destino. Aunque son idénticas físicamente, son absolutamente distintas en su forma de ser, pensar y vivir el amor.

Paola es una mujer hermosa, con dinero, pero egoísta, frívola y ruin. Está casada con Carlos Daniel Bracho, un empresario que tiene dos hijos de su primer matrimonio. Sin embargo, Paola se siente aburrida de su vida y decide irse a Cancún con su amante, Luciano Alcántara.

Por cosas del destino, conoce a Paulina Martínez, una mujer físicamente igual a ella, pero diferente en todo lo demás. Paulina es una joven humilde y noble que trabaja honestamente, pero que enfrenta una fuerte carga económica debido a la enfermedad que padece su madre.

Impactada por conocer a una mujer idéntica, Paola concibe un plan para convencer a Paulina de que asuma su identidad dentro de su familia, con el objetivo de librarse de sus obligaciones como esposa de Carlos Daniel y dedicarse a viajar con su amante. Sin embargo, Paulina se niega en principio, pero su precaria situación económica, la muerte de su madre y un desengaño amoroso la obligarán a aceptar el trato de Paola.



Con el paso del tiempo, Paulina, de naturaleza sensible y bondadosa, se arrepiente de su decisión al tomar conciencia de que es una usurpadora. Para reparar la falta, se dedica a hacer el bien a la familia Bracho: ayuda a Piedad, la abuela alcohólica, y se ocupa, de manera amorosa, de los hijos de Carlos Daniel. A él lo apoya para que sea un hombre exitoso y, además, ayuda a salvar la empresa familiar de la quiebra.

Carlos Daniel siente un nuevo amor por su esposa y, feliz, le declara cuánto la ama. Paulina también se ha enamorado de él, pero sabe que es una usurpadora y que no tiene derecho a ese amor.

No te pierdas, a partir de este miércoles 5 de noviembre, después de 'Día a día', 'La Usurpadora'.