Actor que hace de Luis Miguel en 'La Venganza' cumplió 59 años: así se ve dos décadas después

Uno de los galanes más aclamados de la televisión mexicana y colombiana es José Ángel Llamas, recordado por su participación en producciones de la talla de 'Amor comprado', 'Nada personal', 'Corazón partido', 'Amor descarado', 'Alma indomable', 'El amor de mi vida' y 'La Venganza', que ha cautivado a los fanáticos de Caracol Televisión.

Mira también: Capítulo 120 La Venganza: Luis Miguel se quedó con la custodia del hijo que tuvo con Valentina



El pasado 13 de octubre, el destacado actor cumplió 59 años, por lo que colegas del medio, fanáticos y familiares no dudaron en celebrar su vida a través de diferentes publicaciones en redes sociales.

Cómo luce en la actualidad el protagonista de 'La Venganza'

Por medio de un mensaje en Instagram, su esposa, Mara Llamas, dejó ver que el actor se encuentra en una de las mejores etapas de su vida:

Mira también: Capítulo 119 La Venganza: Brenda le confiesa a Luis Miguel que Valentina es Helena



"¡Feliz cumpleaños mi amor! 🎂🎈 La vida y el amor son un regalo que sigue mejorando. 🙌🏻En las buenas, encuentras formas de hacer la vida divertida. ⛳️☀️ En tiempos difíciles, tu fe es sólida y tranquilizadora. 🙏🏻 En todo momento, haces tanto para mejorar nuestra vida. 🫶🏻 ¡Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y siempre! 🙏🏻 ¡Esperando muchas más aventuras juntos! Te amo❤️🎂", escribió.

Publicidad

Junto al mensaje posteó un video en el que se les observa jugando golf en familia, viajando por Europa y disfrutando de varios planes en el exterior. Ante la romántica publicación, sus fanáticos no dudaron en desearle un larga vida y muchos más éxitos en su carrera artística.

Mira también: Capítulo 118 La Venganza: Fernando llega a la audiencia para ayudar a Valentina con su hijo

Publicidad

José Ángel nació en 1966 en Ciudad de México y logró convertirse con los años en una de las promesas de la industria. Se casó en 2004 con Mara Croatto y fue gracias a ella que se interesó en la búsqueda de desarrollo personal y espiritual, lo que lo llevó a tomar la decisión de retirarse del mundo del espectáculo, pues ya no le interesaba la fama.

Ahora mantiene una vida alejada de las cámaras y centrada en su familia; sin embargo, fanáticos de todo el mundo siguen recordando con cariño cómo fue su paso por la pantalla chica.

No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.