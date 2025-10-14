Mamá de Manuela no se guardó nada sobre Katiuska y calificó a miembros de Omega como "súbditos"

En diálogo con Carlos Calero, Catalina Gómez e Iván Lalinde, la madre de Manuela se mostró muy orgullosa del desempeño que ha tenido su hija en La Ciudad de las Cajas. Durante la conversación no desaprovechó la oportunidad para hablar acerca de los compañeros de su hija en Omega, más específicamente de Katiuska, la líder de los rosados.

Qué dijo la mamá de Manuela sobre Katiuska en el 'Desafío'

Luego de tomar con buen sentido del humor la forma en la que Lalinde llama a Katiuska ante las polémicas decisiones que toma en el programa, Margarita se apresuró a mencionar que considera a la joven una buena capitana, aunque a veces tiene comportamientos que causan revuelo no solo en el programa, sino también entre quienes son fanáticos del formato.



"Los tiene a todos como súbditos, yo los veo a todos así como cesarinas, pero ella es muy ubicada, buena líder, me parece, porque sabe jugar. Ella está jugando para ella, no para nadie más, ni qué pecado, ni qué. La final es para uno y los tiene a todos como sus súbditos... Porque ahora que están en equipo tienen que ganar en equipo", mencionó.

Cómo conformó Katiuska a Omega en la etapa de dos equipos en el 'Desafío'

Katiuska se convirtió en la ganadora del Desafío de Capitanas, por lo que tuvo la posibilidad de elegir de primeras a las personas que quería que estuviesen en su grupo. Una de las decisiones más complejas de tomar fue cuando nombró al primer hombre de la competencia, ya que prefirió tomar a Rata y no a Juan, amigo al que conoció años antes de entrar a la competencia.



De esta forma, Omega (liderado por Katiuska) quedó conformado de la siguiente forma: Rata, Zambrano, Leo, Eleazar, Tina, Rosa y Manuela.

En diálogo con Juan en la Suite ditu, la joven prometió que hará todo lo que esté a su alcance para no enviarle el Chaleco de Sentencia y admitió que no está dispuesta a dejar fácilmente la capitanía.

