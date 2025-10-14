Murió D’Angelo, ganador de cuatro Grammy, a los 51 años: qué enfermedad padecía

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte del cantante y compositor estadounidense Michael Eugene White Archer, más conocido como D’Angelo en la industria musical. La noticia fue dada a conocer por su propia familia a través de un comunicado oficial que publicaron en la cuenta de Instagram de Okay Player.

"Ha fallecido después de una batalla contra el cáncer de páncreas. Tenía 51 años. Un pionero del movimiento neo-alma, D'Angelo no solo creó música, sino que elaboró atmósfera, emoción y legado. Con proyectos como 'Brown Sugar' y 'Voodoo', canalizó a los antepasados a través del ritmo, la vulnerabilidad y un sonido que era inconfundiblemente negro, innegablemente espiritual y eternamente relevante", se lee en el escrito.

Diferentes fanáticos se han tomado las plataformas digitales para lamentar el hecho y recordar la carrera artística del músico: "Enojado, doloroso, muy molesto pero agradecido de tenerte como mi amigo y hermano, rey. Gracias por compartir tu regalo y vida. Gracias a Dios que todos hemos sido bendecidos por ser regalados contigo", "Vete a casa hermano. Gracias por tu servicio 🤲🏽 🤲🏿 🤲🏾", "Uno de los músicos más talentosos de nuestra generación y más allá. Tendrá fans que ni siquiera han nacido todavía. Así de hermosa y significativa es su música. Esto duele más allá de lo creíble", son algunos de los mensajes que se destacan.



Quién era D’Angelo, el ganador de cuatro Grammy que murió

D'Angelo nació en Richmond, Virginia, Estados Unidos. Desde muy pequeño se sintió atraído por la música, pues empezó a tocar piano a los tres años gracias al acompañamiento de su padre, un pastor pentecostal.

Debutó en la música en 1995 con 'Brown sugar' y en el 2000 lanzó 'Voodoo', álbum dentro del que se encontraba la canción 'Untitled (How Does It Feel)'. Fue precisamente este proyecto con el que ganó sus dos primeros premios Grammy en la categoría Mejor Álbum y Mejor Interpretación Masculina.

Durante una temporada estuvo ausente de la escena pública debido a sus problemas con el alcohol, la pérdida de algunos seres queridos y la mala fama que ganó por video polémico en donde lo sexualizaban; sin embargo, regresó a aparecer frente a los reflectores en 2013, cuando presentó un nuevo trabajo artístico.

Se trata de 'Black Messiah', que le permitió ganarse un premio Grammy en la categoría Mejor Álbum R&B y otro en la Mejor Canción R&B con 'Really Love'.