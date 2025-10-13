Johanna Fadul, entre lágrimas, confesó que murió importante integrante de su familia

Johanna Fadul, quien tiene más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram, abrió su corazón para contarle a todos sus fans que su mascota Sol ya no está en este plano terrenal. Una noticia que ha sido muy difícil de afrontar en su familia.

Se murió la mascota de Johanna Fadul

Primero, subió una historia, en la que no pudo contener las lágrimas, confirmando la partida de la perrita bebé. Allí indicó que París estaba muy angustiada y que ahora su tarea será apoyarla en este duelo de perder un hijo.



"Me explican lo complejo y extremadamente delicado que es sacar al otro lado esta raza y lo frágiles que son. El día que a mí se me van mis hijas Antonella y Anabella, comprendí que siempre Dios tiene su razón. Que siempre van a ser la mejor decisión por más difícil de entender y así recibo la partida de Sol", aseguró Fadul.

Posteriormente, confesó que esta batalla ha sido compleja y además, que cuando llevaron a la bebé a la clínica, les dijeron que seca, como si no hubiera bebido agua o algún lácteo por un tiempo prudente.



"¿Me duele? Claro, ya me hacía con tres loquitas andando por todo lado. Y, por otro lado, el veterinario me dijo que la bebe estaba deshidratada, seguro porque París no dio la suficiente leche, cosa que no supimos detectar, ya que según nosotros constantemente la alimentaba. Para ser que estaba llena de aire", añadió.

Por otra parte, reveló cuál será la tarea de aquí en adelante de cómo cuidará a su perrita París, quien ha pasado días complejos al rededor de la muerte del bebé. "Ahora mi función es hacer que París esté bien, cuidarla, apapacharla y acompañarla a vivir su duelo, cosa que ha sido para nada fácil".

Frente a esta dolorosa noticia, sus seguidores no han dudo en dejarle su más sentido pésame. Y afirmaron que perder a una mascota es un momento muy difícil, porque son parte de la familia. "Es muy doloroso para los que amamos estos seres tan maravillosos", "debemos aprender a soltar, entender que ahora ella está mucho mejor y aún está al lado tuyo", "sin palabras", "háblale con amor, muéstrale sus cosas y llévala a donde la sepultaron, ellos entienden", dijeron algunos.