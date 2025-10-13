Luisa Fernanda W se sinceró con sus fans y reveló la verdad detrás de su cambio de look

Luisa Fernanda W abrió su corazón en redes para hablar sobre cómo el hecho de que la comparan con otras famosas, cuando tenía el cabello negro, la hizo tomar la decisión de volver al rubio. En primera medida, afirmó que siente que está evolucionando y que en realidad su cambio se ve mucho mejor en persona.

Luisa Fernanda habla de su cambio de look

"No se queden aferrados a las versiones suyas, del pasado, porque ya fueron. El éxito de una persona va ligado a la rapidez, la cual se adapta a los cambios. Yo, por ejemplo, yo me estoy sintiendo muy feliz. Descubriendo una nueva Luisa Fernanda en todo sentido. No solo se trata del color del pelo, sino que sigo evolucionando en muchísimas otras cosas. Miren que pienso que se ve mucho más bonito en persona que en foto", empezó diciendo.



Posteriormente, se refirió a lo que tanto estaban esperando muchos. Indicó que le gustaba mucho su cabello oscuro, pero ya se estaba aburriendo de que la comparan con otras personas que son famosas. Aunque afirmó que admira a muchas de esas, no le gusta que los demás digan esas cosas.

"La verdad estoy muy feliz y estaba bien con el cabello oscuro, pero estaba cansada de que me compararan con muchas personas. 'Ay, te pareces a tal y así eres la no sé quién colombiana. Yo dije, un impulso impresionante para cambiarme el color de pelo", agregó.



Asimismo, le quiso decir a sus fans que así, con este nuevo color se siente diferente y será el inicio de muchas cosas lindas en su vida. Adicionalmente, que quiere dejar atrás lo que decían y sorprender con sus proyectos, que son lo que más la tienen feliz.

"Qué pereza que le estén diciendo a uno, que se parece a tal persona, y no porque los demás estén mal, no. Son mujeres que tienen todo mi respeto, pero qué pereza que a uno lo estén comparando con personas. Y cuando eso pasa siempre sale mal. Siento que esto me hace como distinta, según mi cabeza. Era más propensa que me compararan con más personas. Me siento muy feliz con el cambio", puntualizó Luisa Fernanda W, quien recientemente se ha mostrado muy emocionada con su Pipe Bueno al mudarse a México.