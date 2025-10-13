En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Luisa Fernanda W se sinceró con sus fans y reveló la verdad detrás de su cambio de look

Luisa Fernanda W se sinceró con sus fans y reveló la verdad detrás de su cambio de look

La futura esposa de Pipe Bueno decidió hablar en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 20 millones de seguidores, cómo fue la idea de cambiarse el color del cabello.

