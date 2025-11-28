En vivo
Paola Jara y Jessi Uribe le compraron costoso regalo a su hija, pero solo lo usará en unos años

Paola Jara y Jessi Uribe le compraron costoso regalo a su hija, pero solo lo usará en unos años

Los cantantes de música popular presumieron a través de redes sociales el instrumento musical que desean que su hija Emilia empiece a tocar cuando esté un poco más grande.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

