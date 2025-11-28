Paola Jara y Jessi Uribe le compraron costoso regalo a su hija, pero solo lo usará en unos años

La apartadoseña y el bumangués están que no se cambian por nadie desde la llegada de Emilia a su hogar. Aunque no han mostrado como tal el rostro de la pequeña, sí han compartido algunas imágenes en donde se le observan las manitos, los piecitos y la ropa que ha estado usando durante sus primeros días de vida.

Cuál fue el regalo de Paola Jara y Jessi Uribe a Emilia, su hija

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de canciones como 'La culpa', 'Coqueta' y 'Si me ven llorando' expuso una fotografía en la que se observa que le compraron a la menor un piano de cola blanco que decidieron ubicar en el salón principal de su casa.



Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante el excéntrico obsequio no se hicieron esperar. Aunque unos los felicitan por querer transmitirle a la pequeña el amor por la música, otros afirman innecesario hacerle un regalo así teniendo en cuenta que falta un poco de tiempo para poder usarlo.

"Esperen que crezca. No la obliguen a ser como ustedes", "Alguien una vez me dijo, excentricidades de los ricos 😂", "No entiendo las ganas de exponer esos lujos. Y después se quejan del porqué los critican. Sencillo, no publiquen nada", "Yo también le compré cosas a mi hija antes de que naciera y ahora que tiene cinco apenas las está usando", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.



Cuánto cuesta el piano que Paola Jara y Jessi Uribe le compraron a su hija, Emilia

De acuerdo con el programa de entretenimiento 'La Red', el instrumento musical está avaluado entre los 50 y los 72 millones de pesos colombianos. Algunos fanáticos firman que, si definitivamente la niña no llega a hacer uso de esta herramienta, sus padres sí le encontrarán un uso importante para sus lanzamientos musicales y grabaciones.

Paola recientemente fue noticia en las plataformas digitales al exponer cómo lucía su cuerpo una semana después de dar a luz y qué hizo para agilizar el proceso de recuperación de su figura.

