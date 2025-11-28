Qué pasará con Pedro si Lina, su dupla, queda eliminada del 'Desafío' por una lesión

Lina y Pedro se han posicionado como una de las duplas de Neos más fuertes de la competencia gracias a la fuerza y la tenacidad que demuestran en cada una de las pistas; sin embargo, recientemente generaron alerta al conocerse que la Súper Humana se dislocó el hombro en la pista de aire.

La joven solicitó de inmediato el apoyo del equipo médico del programa, quien ha estado muy atento a su evolución en los últimos episodios; sin embargo, no se ha determinado cuál será su futuro en el juego: si queda eliminada o si podrá continuar en el juego.



Qué pasará con Pedro si Lina queda eliminada del 'Desafío' por lesión

En el capítulo 92 del reality, Andrea Serna se puso en contacto con las tres casas para anunciar algunas novedades, entre ellas el inicio de la etapa del programa donde el juego es por parejas, esto significa que lo que le pasa a un participante afecta también a su coequipero.

"Ojalá no suceda, pero si por esos momentos infortunados de la competencia tenemos una lesión y esa persona sale por lesión, sale con su pareja", detalló la presentadora.

Esto significa que, si los paramédicos determinan que Lina no puede continuar en competencia, la historia de Pedro en el 'Desafío' también se dará por terminada.



Pedro, preocupado por la salud de Lina en el 'Desafío

Durante su paso por la Suite de ditu con Kathe, el boxeador se mostró pensativo respecto a su futuro en La Ciudad de las Cajas, por lo que expresó que solo espera que la situación mejore para el equipo verde.

"Pues la pelada tiene ganas de seguir (...) Ella tiene ganas, pero los médicos son los que tienen la última palabra. Que ella diga que sí, pero los médicos le digan 'no, usted no puede porque tiene esto y esto'. Protegen más la salud de ella que este juego y ella quiere seguir más por mí", comentó.

