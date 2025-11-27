¿Mamá de Mencho le guarda rencor a Yudisa, del 'Desafío'? Mensaje que le mandó a decir

La exintegrante de Gamma y Neos se convirtió en una de las más polémicas de la producción de Caracol Televisión debido a las decisiones que tomó en La Ciudad de las Cajas y una serie de eventos desafortunados que la pusieron entre la espada y la pared. La mujer recientemente concedió una entrevista para 'Día a Día' donde aclaró muchos temas de la producción y se defendió de las críticas.

Durante el encuentro, la Súper Humana fue sorprendida con una videollamada de su esposo, Edinson Angulo, y su madre, quienes la apoyaron incondicionalmente mientras estuvo en Tobia, Cundinamarca.



El mensaje de la mamá de Mencho a Yudisa, del 'Desafío'

En la conversación, la señora Cecilia admitió que la familia ha derramado muchas "lágrimas" debido a que han sido más los momentos malos que vivió la deportista olímpica en el programa (castigos, idas a Playa Baja y problemas de convivencia) que los buenos, por lo que pidió un poco de consideración.

"No le ha tocado fácil ni en el 'Desafío' ni afuera. Lo que pasa es que yo esos comentarios... Porque hay muchas personas que se alimentan del dolor ajeno y disfrutan del dolor ajeno", explicó.

Posteriormente, se refirió directamente a Yudisa, demostrando de esta forma que no le guarda ningún tipo de rencor por lo sucedido en el enroque. La capitana de Alpha tomó la decisión de sacar abruptamente a su compañera para sustituirla por Valkyria, fortaleciendo de esta forma el equipo, pero no su pareja.

"A Yudisa le dejo una invitación abiertica, como ella dice que quiere a Mencho como su mamá, quiero conocer a esa nieta, que cuando salga tiene la casa de Mencho abierta y la invito para conocer a esa nueva nieta que Dios me ha dado", mencionó.

Este gesto causó emoción entre Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Carlos Calero e Iván Lalinde, quienes la felicitaron por dejar los roces en el pasado y darse una nueva oportunidad para conocer a la joven.

