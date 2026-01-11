Publicidad

Jessi Uribe estuvo en Yo Me Llamo, La Voz Colombia y A Otro Nivel, de Caracol Televisión

Ante las cámaras de La Red, Jessi Uribe recuerda que se presentó en Yo Me Llamo junto a su papá, en La Voz Colombia, en un reality argentino y en A Otro Nivel, donde finalmente alcanzó la fama.

Jessi Uribe audicionó con su papá en Yo Me Llamo: este fue su personaje

Antes de ser famoso, Jessi Uribe pasó por varios programas musicales, Yo Me Llamo, La Voz, A Otro Nivel y un ‘reality’ argentino en el que salió por no saberse una canción de RBD.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
