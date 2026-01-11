Jessi Uribe audicionó con su papá en Yo Me Llamo: este fue su personaje

Jessi Uribe es hoy uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, pero su camino al reconocimiento estuvo marcado por varios 'realities' de talento que definieron su carrera. Lejos de la fama inmediata, el cantante santandereano perseveró durante años en programas de televisión que, según él mismo ha dicho, fueron determinantes para alcanzar el lugar que hoy ocupa en la industria.

Jessi Uribe estuvo en Yo Me Llamo

Su primer gran intento fue en 'Yo me llamo', donde participó interpretando a Joan Sebastian, en esa experiencia estuvo acompañado por su padre, quien también concursó como Vicente Fernández. Aunque logró pasar filtros iniciales, fue eliminado rápidamente.



Posteriormente estuvo en un programa argentino en el que había personas de todo el mundo, no obstante, no duró mucho debido a que el formato del programa priorizaba el pop y no las rancheras que él interpretaba y tras un reto con una canción de RBD, fue eliminado. Aun así, Jessi recuerda este momento como su primer acercamiento real a un reality internacional y una escuela importante.

Más adelante llegó 'La Voz Colombia', uno de los realities más importantes del país, allí alcanzó las semifinales, pero al terminar el programa vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Según relató, al salir no recibió llamadas de trabajo y tuvo que enfrentar una fuerte decepción personal y profesional: “Sentí que no pasó nada. Terminó el reality y nadie me llamó para trabajar”, confesó, recordando una etapa de profunda frustración que incluso lo llevó a pensar en abandonar el canto.

Tras ese golpe, decidió enfocarse en la composición y en grabar música de manera independiente. Sin embargo, su historia con los realities no había terminado. A pesar de llevar dos programas encima y sentir vergüenza de volver a intentarlo, aceptó el reto de participar en A Otro Nivel. Esa decisión cambió su vida por completo y marcó el inicio de su consolidación artística.





Jessi Uribe ha defendido públicamente el valor de los realities en su carrera: “El reality me ahorró a mí 10 años”, afirmó, dejando claro que la televisión fue una plataforma clave para cumplir su sueño y conectar con el país.

