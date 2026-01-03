15:49 min ¿Qué deparará el 2026 para los famosos y la Selección Colombia? Resumen del capítulo 16:05 Resumen| Tres exparticipantes del ‘Desafío’ ganaron particulares premios, ¿cuáles fueron? 15:35 Manuel Teodoro habla de su separación y Martha Bolaños explica sus cirugías; resumen del capítulo 15:40 Sara Corrales no congeló óvulos y actriz casi pierde su bebé: resumen de La Red 15:49 ¿Qué deparará el 2026 para los famosos y la Selección Colombia? Resumen del capítulo

La Red: ¿Qué deparará el 2026 para los famosos y la Selección Colombia? Resumen del capítulo En este capítulo de La Red, una angeóloga experta habla sobre las predicciones para los presentadores de La Red y celebridades como Karol G, Shakira, Jhonny Rivera y muchos más.