La Red: ¿Qué deparará el 2026 para los famosos y la Selección Colombia? Resumen del capítulo

Resumen de La Red: pronósticos del 2026 para los famosos colombianos

En este capítulo de La Red, una angeóloga experta habla sobre las predicciones para los presentadores de La Red y celebridades como Karol G, Shakira, Jhonny Rivera y muchos más.

15:49 min
¿Qué deparará el 2026 para los famosos y la Selección Colombia? Resumen del capítulo
Por: Mariana Hernández Rodríguez
|
