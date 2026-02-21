¿De qué murió Willie Colón? El intérprete de 'El gran varón' llevaba cuatro días hospitalizado

El artista puertorriqueño Willie Colón se encontraba hospitalizado desde el 18 de febrero en el Lawrence Hospital de Bronxville, en Nueva York, Estados Unidos, luego de haber ingresado por dificultades respiratorias.



De qué murió Willie Colón

Lo cierto es que, además de que el intérprete de 75 años estaba sufriendo problemas respiratorios, hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre las causas oficiales de su fallecimiento, sus seguidores permanecen atentos a la información relacionada con la partida del intérprete de 'El gran varón', 'Oh qué será', 'Idilio', 'El día de mi suerte', 'Pedro Navaja', 'Gitana' y de muchos otros éxitos que marcaron generaciones.

La mañana de este 21 de febrero, su familia confirmó la noticia a través de un comunicado en el que informó que el legendario salsero murió a los 75 años. El mensaje, que rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales, ha provocado que distintas figuras de la música, alrededor del mundo, comiencen a rendir homenaje a su trayectoria y legado.



En el comunicado compartido se expresa: "Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo".

Lee más: Rubén Blades reaccionó a la supuesta hospitalización de Willie Colón: conmovedor mensaje



Accidente de Willie Colón

Hace cinco años, en 2021, Willie Colón y su esposa, Julia Craig, protagonizaron un grave accidente de tránsito en Carolina del Norte, Estados Unidos. De hecho, en su momento se especuló que ambos habrían podido perder la vida debido a la magnitud del impacto; sin embargo, aunque la situación fue crítica, lograron sobrevivir, aunque con algunas secuelas derivadas del hecho.





Tras el volcamiento de su casa rodante, el cantante sufrió una conmoción cerebral, heridas en el cráneo y, además, una fractura en la vértebra cervical C1, lesión que requirió un proceso de recuperación prolongado y cuidadoso, pues no sanó de inmediato. Durante varios meses tuvo que someterse a controles médicos y guardar reposo para poder rehabilitarse por completo.

Publicidad

Por su parte, su esposa no presentó heridas de la misma gravedad. Aunque también fue atendida por el personal médico tras el accidente, sus lesiones no fueron tan complicadas y, por ello, pudo ser dada de alta rápidamente, mientras el artista continuaba bajo observación y tratamiento especializado.

