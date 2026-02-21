Publicidad

¿De qué murió Willie Colón? El intérprete de 'El gran varón' llevaba cuatro días hospitalizado

Willie Colón falleció en la mañana del 21 de febrero del 2026 después de pasar varios días hospitalizado en Nueva York, te contamos cuál sería la razón de su deceso.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 21 de feb, 2026
De qué murió Willie Colon a los 75 años.