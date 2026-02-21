Publicidad

Noticias Caracol
La Reina del Flow en flamenco
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Luis Alfonso en a Otro Nivel: por qué se retiró y cómo fue su despedida del programa

Muchos no recuerdan que uno de los cantantes más queridos de la música popular mostró su talento por primera vez en A Otro Nivel, te recordamos por qué abandonó el programa.

Luis Alfonso se hizo famoso en A Otro Nivel, ¿por qué no duró tanto en el programa?

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 21 de feb, 2026
Luis Alfonso participó en A Otro Nivel.