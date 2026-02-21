Luis Alfonso se hizo famoso en A Otro Nivel, ¿por qué no duró tanto en el programa?

A Otro Nivel ha sido la cuna de varios artistas nacionales que hoy en día son reconocidos por el público, es el caso de Jessi Uribe, Alisson Joan y Jair Santrich, entre otros; sin embargo, uno de los que pocos recuerdan que pasó por el programa fue Luis Alfonso.

El intérprete se presentó en la etapa ‘Canta conmigo’ dejando a todos con la boca abierta. Vale la pena mencionar que en ese momento los participantes debían cantar frente a 100 personas para obtener la mayor cantidad de “sí” de los profesionales.

Entre quienes escuchaban a los intérpretes estaban Maía, Giovanny Ayala, Alejandro González, Manolo Bellon, Laura Mayolo y muchos más. Finalmente, el joven consiguió los 100 puntos necesarios para poder entrar directamente a A Otro Nivel.



Luis Alfonso en A Otro Nivel

La pandemia causada por el Covid-19 hizo que las grabaciones del programa se detuvieran por unos meses y, al regresar, Luis Alfonso les dio una noticia a los jurados y a los colombianos que dejó a más de uno completamente sorprendido.

Y es que, tras ganarle el cupo a una de sus compañeras, el intérprete les pidió unos segundos a los jurados: Greeicy, Rendón, Paola Jara y Noel Schajris, para informarles que, por motivos personales, no seguiría dentro de la competencia intentando ganar.





El anuncio tomó por sorpresa incluso a quien en ese entonces era la presentadora del formato, Paulina Vega, pues nadie lo esperaba y menos después de que había conseguido quedarse dentro de la competencia.

Por qué Luis Alfonso se retiró de A Otro Nivel

Durante su explicación, el intérprete de ‘Contentoso’ dijo que, debido a su exposición en el programa, debía cumplir con muchos compromisos laborales fuera de las grabaciones: “Gracias a Dios tengo mucho trabajito que cumplir, la música no es para competir, sino para compartir”, mencionó.

Aseguró que se retiraba orgulloso, feliz y agradecido por su paso por A Otro Nivel, e incluso le cedió su cupo a Julián Del Valle ‘El Divo’, quien previamente se había retirado debido a que se contagió de Covid. “Esto es un hasta pronto, hasta aquí llegó ‘El Señorazo’, espero que mi desempeño haya sido de todo su agrado, A Otro Nivel fue mi escuela, fue una catapulta”, finalizó.

Actualmente, Luis Alfonso es uno de los cantantes de música popular más reconocidos de la industria, se ha ganado el cariño del público y de sus colegas, por lo que A Otro Nivel sí fue una gran plataforma para que se convirtiera en el artista que es hoy en día.