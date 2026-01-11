Publicidad

Luis Alfonso hizo homenaje a Yeison Jiménez en concierto, pero no lo logró por el llanto

Luis Alfonso intentó homenajear a Yeison Jiménez, sin embargo, en video quedó registrado el momento en el que se quebró en llanto por la muerte del intérprete de 34 años.

Luis Alfonso estalló en llanto en vivo, no logró interpretar canción de Yeison Jiménez

Luis Alfonso aprovechó su concierto para realizarle un homenaje a su gran amigo Yeison Jiménez, sin embargo, no pudo hacerlo y el público cantó por él, mira el video del emotivo momento.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de ene, 2026
Luis Alfonso se quebró en homenaje a Yeison Jiménez