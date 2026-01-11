Luis Alfonso estalló en llanto en vivo, no logró interpretar canción de Yeison Jiménez

Tras hacerse pública la noticia de la muerte de Yeison Jiménez, muchos de sus colegas se han manifestado a través de redes sociales, no solo de música popular, sino quienes lo conocían y habían escuchado su música en algún momento.

Alzate, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno y Luis Alfonso son solo algunos de los que públicamente lamentaron la pérdida de su amigo el 10 de enero del 2026. Después del hecho, algunos de ellos tuvieron que trabajar y aprovecharon para realizarle un homenaje.



Luis Alfonso lloró al cantar ‘Ni tengo, ni necesito’ de Yeison Jiménez

Durante su presentación, el intérprete se dirigió al público con las palabras: “vamos a arrancar con la primera, me quito el sombrero para iniciar el concierto en homenaje al gran Yeison Jiménez con esto que dice así”, acto seguido, sonó la canción ‘Ni tengo, ni necesito’, de su colega.

No obstante, cuando ‘El señorazo’ tenía que empezar a cantar, su voz no se escuchó y se dio la vuelta para llorar desconsoladamente. En el video captado por los asistentes se puede ver que se limpia las lágrimas del rostro y, aunque intenta recomponerse, no lo logra.

“Yo no voy a ser capaz, les va a tocar a ustedes ayudarme”, mencionó y logró interpretar dos o tres palabras cuando se derrumbó nuevamente, después de esto duró varios minutos en silencio, esforzándose para recuperarse.



El público ayudó al cantante y su banda también lo apoyó en el difícil momento, eventualmente logró llegar al coro y expresar varias frases, sin embargo, se le seguía viendo muy afectado emocionalmente.

Despedida a Yeison Jiménez

Giovanny Ayala, Carlos Vives, Silvestre Dangond, Karol G, Natalia Jiménez, J Balvin y más artistas colombianos han despedido al intérprete de ‘El Aventurero’, los tres primeros lo hicieron durante sus presentaciones en vivo, en las que se mostraron conmovidos, mientras que el resto lo ha hecho en sus redes.

De hecho, el samario le dedicó la canción ‘Jaime Molina’, especialmente la parte en la que dice: “Que, si yo moría primero él me hacía un retrato o, si él se moría primero le sacaba un son. Ahora prefiero esa condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son”.