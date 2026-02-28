Cuánta plata debe Julián Beltrán, actor de ‘Entre Sombras’, tras hospitalización en Estados Unidos - CaracolTV
Julián Beltrán presentó problemas de salud cuando estaba de viaje por Los Ángeles, California, Estados Unidos. Aunque no le ha llegado la factura completa, está preocupado por la elevada cifra que debe pagar.
Actor ‘Entre Sombras’ quedó ‘ahogado en una deuda’ tras hospitalización en Estados Unidos
